Intel'in Beklenen Alchemist GPU'ları, Görünüşe Göre Biraz Daha Bekletecek!

Intel'in ARC Alchemist grafik kartlarını 2022'nin başlarında piyasaya sürmesini bekliyorsanız, bu haber sizi biraz üzecek. Beklenen ürünlerin 2022 ikinci çeyreğinden önce ortaya çıkamayacağına yönelik yeni söylentiler bulunuyor.
Bu söylenti, geçmişte kendisine doğru sızıntılar veren güvenilir Intel kaynaklarını kullandığını söyleyen ünlü Youtube sızıntıcısı Moore's Law is Dead'den geliyor. Kısa bir şekilde özetlenirse bu sızıntılar, Intel'in Alchemist yayımının gerçekleşebileceği geniş bir zaman dilimi aralığına işaret ediyor, ancak tamamı, şirketin ilk çeyrek yayımı için hazır olamayacağı konusunda hemfikir gözüküyor.
Anonim bir kaynaktan gelen bir teori, hem dizüstü hem de masaüstü GPU'ları olan tüm Alchemist kartlarının 2. çeyreğe itileceğini ve bu nedenle en erken Nisan ayına kadar piyasaya sürülen herhangi bir gerçek ürün görmeyeceğimizi öneriyor. Ancak Mart ayında bir tanıtım olabilir ve dizüstü bilgisayar kartlarının ilk olarak Nisan ayında sunulduğunu görebiliriz. Ama bu mobil GPU'lar daha düşük modeller olacaktır.
PC meraklıları ve geliştiriciler için kötü haber, üst düzey masaüstü grafik kartlarının, yani daha üst seviye GPU'ların, bu ilk kaynağa göre Haziran ayına kadar beklenmemesi. Ancak bu en kötü senaryo olarak sunuluyor, bu nedenle daha erken sunulabilir. Yine de en güçlü Alchemist GPU için 2. çeyreğin sonu en yüksek olasılık gibi görünüyor.
İkinci bir kaynak ise en üst seviye Alchemist grafik kartı hakkında tahminde bulunarak orijinal olarak Şubat ayında çıkması gerektiğini, ancak artık hedefin Nisan gibi göründüğünü belirtiyor. 2. çeyreğin başlangıcını işaret ettiği için bu tahmin daha iyimser, ancak yine de kaynak emin değil ve Nisan'ın şu anda "şüpheli" göründüğünü söylüyor, bu nedenle Mayıs'a bir kayma beklenebilir.
Tabii ki bütün bunlar şimdilik söylentilerden ibaret. Ancak Alchemist grafik kartlarının ilk çeyrek içerisinde yayımlanmasını görme umudu neredeyse sıfıra kadar inmiş durumda...
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