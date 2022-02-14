Intel'in Beklenen Alchemist GPU'ları, Görünüşe Göre Biraz Daha Bekletecek!

Intel'in Alchemist GPU'ları için beklentilerinizi biraz daha ileri atmanızda yarar var. Zira yeni söylentiler, ilk çeyrekte onları görmemizin mümkün olmayacağını söylüyor.