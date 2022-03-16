Intel'in Beklenen Arc Alchemist GPU'ları İçin Tarih Belli Oldu

Intel'in uzun zamandır beklenen yeni Arc Alchemist GPU'ları için ilk tanıtım tarihi belli oldu. Ama bu tanıtımda her şeyin bir anda sahneye çıkmayacağını baştan söyleyelim.

  • Levent Öztürk
Intel Arc Alchemist için tarih belli oldu

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Intel'in Beklenen Arc Alchemist GPU'ları İçin Tarih Belli Oldu
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