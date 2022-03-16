Intel'in Beklenen Arc Alchemist GPU'ları İçin Tarih Belli Oldu

Devam eden çip sıkıntısına rağmen Intel'in Arc Alchemist grafik kartları ortaya çıkmaya hazır. En sonunda resmi bir yayım tarihi açıklandı. Piyasaya sürülen ilk Arc GPU dalgası dizüstü bilgisayarlar için olacak ve 20 Mart'ta resmi bir Intel Arc etkinliğinde tanıtılacak.
Dizüstü bilgisayar GPU'sunun birkaç farklı sürümü bulunuyor, ancak Intel'in Görsel Hesaplama Grubu Başkan Yardımcısı Lisa Pearce tarafından Intel topluluk blogunda bir gönderi aracılığıyla onaylandığı üzere Arc A370M piyasaya sürülen ilk model olacak.
Sunulacak bu ilk GPU kesinlikle çok güçlü değil. Ancak Intel'in Metro Exodus'taki 1080p orta ayarlarda ortalama kare hızlarına bakıldığında tümleşik GPU'lardan iki kat daha fazla performans iddiası bulunuyor. Arc A370M, yalnızca eski oyunları veya düşük donanım gerektiren oyunları seven PC oyuncuları için değil, aynı zamanda Blender veya Maya gibi uygulamalarda dizüstü bilgisayarlarından biraz daha fazla güç isteyen yaratıcılar için de kullanışlı olacak gibi görünüyor.
Pearce blogda şunları söylüyor: "Oyuncular ve yaratıcılar için Intel Arc grafik ürünlerimizi hazırlamak için çok çalıştık. İnanılmaz bir yolculuktu ve Intel Arc A-serisi GPU'lardan oluşan mobil ailemizi 30 Mart'ta piyasaya sürecek olmaktan ve Intel Deep Link, XeSS ve daha fazlası gibi önemli teknolojileri sergilemeye başlamaktan heyecan duyuyoruz."
Başlangıçta Arc Alchemist masaüstü GPU'sunun da ilk çeyrekte piyasaya sürülmesini umuyorduk. Ancak Şubat ayında Intel, ikinci çeyreğe kadar sunulmayacağını açıkladı. Bu GPU'ların 2 Mayıs ile 1 Haziran arasında piyasaya çıkması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın