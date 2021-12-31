Intel'in Beklenen Ekran Kartı Xe HPG (DG2) Piyasaya Ne Zaman Çıkacak?

Intel'in bir sonraki ekran kartı olması beklenen Intel Xe HPG (DG2) hakkında bir süredir farklı dedikodular duyuyorduk. Birkaç hafta önce grafik kartının stok kodu isimleri hakkında bilgiler gelmişken, yeni ekran kartının ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyordu ki yapılan açıklamalar ekran kartının Ocak 2022'de çıkacağı yönündeydi. Ancak bu tarih ertelenmiş olabilir.
Çin kaynaklı IT Home web sitesinde verilen bilgilere göre Intel, yeni bağımsız ekran kartı Intel Xe HPG (DG2)'yi Ocak 2022 yerine Mart 2022 tarihinde piyasaya sürmek istiyor. Yaşanabilecek gecikme, Intel'in ekran kartının üzerinde biraz daha çalışmak ve "cilalamak" istemesi. Anlaşılan o ki Intel, yani ekran kartı serisinin daha rafine bir görünüme kavuşmasını istiyor.
Intel bu tarihi daha fazla öteler mi bilinmez. Ancak gelecek Xe ekran kartlarından birinin NVIDIA tarafında GeForce RTX 3070 ve 3070 Ti ile benzer performans üreteceği ve 16 GB GDDR6 bellek sahibi olacağı söylenirken, diğerinin ise RTX 3060 ve 3060 Ti ayarında olması bekleniyor.
Intel'in yeni Xe ekran kartı ailesi ile ilgili daha detaylı bilgiyi CES 2022 fuarında vermesi bekleniyor. CES 2022, 4 Ocak'ta başlayacak ve fuarda olan gelişmeleri sizlere anbean aktaracağız.
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