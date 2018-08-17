Intel Bu Kez de Foreshadow Tehdidiyle Sarsılıyor!

Daha önce Meltdown ve Spectre açıklarıyla sarsılan Intel, bu kez de Foreshadow tehdidiyle karşı karşıya.

Intel bu kez de Foreshadow tehdidiyle sarsılıyor!

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