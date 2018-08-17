Intel Bu Kez de Foreshadow Tehdidiyle Sarsılıyor!
Daha önce Meltdown ve Spectre açıklarıyla sarsılan Intel, bu kez de Foreshadow tehdidiyle karşı karşıya.
Intel'in daha önce ortaya çıkan Meltdown ve Spectre açıklarıyla mücadelesine tanık olmuştuk. Yıl başında bu güvenlik açıklarıyla mücadele etmek zorunda kalan Intel, bu kez de yine kuvvetli bir tehditle karşı karşıya. Yeni tehdidin adı Foreshadow.
Güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen bilgiye göre Foreshadow, 2015 yılından sonra piyasaya sürülen tüm Intel donanımlarını etkileyebilir. Güvenlik açığı, üçüncü kişilerin veya bilgisayar korsanlarının, Intel cihazlara erişebileceğine yönelik. Yapılan açıklamaya göre, Core ve Xeon serisi işlemciler, Foreshadow'un hedefinde.
Intel, hemen konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, etkilenen donanımların tam listesini paylaştı. Neyse ki şu ana kadar güvenlik açığı sebebiyle herhangi bir yasa dışı eylem gerçekleşmiş değil. Daha önce Meltdown ve Spectre olayıyla ilgili canı fazlasıyla yanan Intel, bu kez işi sağlam tutmuşa benziyor. Zira olayın duyulmasının hemen ardından bir güncelleme yayınlayan Amerikalı şirket, bu açığı durdurabileceğine inanıyor.
Ercan Uğurlu
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