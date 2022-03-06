Intel, Çığır Açıcı İşletme Performansı için vPro Platformunu Tanıtıyor

Intel, işletme üretkenliği için dünyanın en iyi işlemcilerini sunan 12. Nesil Intel Core tarafından desteklenen en yeni Intel vPro platformunu duyurdu1.12. Nesil Intel Core işlemcilere sahip, işletmeler için tasarlanan Intel vPro platformu, tüm işletmeler için en üst seviye üretkenlik, en yüksek performans ve en kapsamlı platform güvenliğini sağlıyor.
"Intel vPro platformunun sonraki nesli, tüm işletmeler için daha da fazla güvenlik, daha yüksek performans ve daha iyi yönetilebilirlik sağlamak üzere tasarlandı. Ve 12. Nesil Intel Core işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle, iş, üretkenlik ve çoklu görev yapma için performans hibrit mimarimizle insanların çalışma şeklini yeniden tasarlıyoruz."
-- Intel Başkan Yardımcısı ve İşletme İstemci Platformları Genel Müdürü Stephanie Hallford
15 yılı aşkın inovasyon geçmişine sahip olan Intel vPro, her büyüklükteki işletmeyi güçlendirmek üzere teknoloji taleplerini ve bilgi işlem seçeneklerini karşılamak için eksiksiz bir platform portföyü sunuyor.
- Intel vPro® Enterprise for Windows, büyük ölçekli işletmeler ve yönetilen işletmelere odaklanan tam özellikli ticari platformdur.İşletmelerin güvenlik tehditlerine karşı bir adım önde olması için kapsamlı bir teknolojiler seti sunuyor.
- Intel vPro® Essentials, önceden büyük işletmeleri hedefleyen güvenlik ve cihaz yönetimi yeteneklerini küçük ve orta ölçekli işletmeler segmentini kapsayacak şekilde genişletiyor. Intel vPro® Essentials, Windows işletim sistemi tabanlı platformların korunmasına yardımcı olmak için Intel® Hardware Shield'ı da içeriyor.
- Intel vPro® Enterprise for Chrome, işletmelerin ihtiyaç duyduğu performans, kararlılık ve güvenlik teknolojileriyle iş ortamları için yeni bir Chromebook sınıfı oluşturuyor. Bu yeni platform, karar verenlerin doğru cihazı doğru kullanıcıyla eşleştirmesini daha da olanaklı kılıyor.
- Intel vPro®, Evo™ Design cihazları hem Intel vPro hem de Intel Evo tasarım kriterlerine uygundur - güçlü kullanıcı deneyimlerini mobil iş ortamlarına taşıyan dizüstü bilgisayarlar.
Neden Önemli: Intel vPro, gerçek dünyadaki iş performansında 12. Nesil Intel Core işlemcilerle çığır açıcı bir atılım yapıyor. Intel 7 tabanlı ve yeni 12. Nesil Intel Core işlemcileri bulunan yeni Intel vPro platform şunları sunuyor:
Akıllı tasarım, Efficient çekirdekler (E-çekirdekler) ve Performance çekirdekleri (P-çekirdekler) bir araya getirerek, kullanıcıların hem kullanıcı hem de IT uygulamalarıyla uğraşırken bilgisayarlarına güvenip, özgürce çoklu görev yapmasına ve işbirliği geliştirmesine olanak tanıyor. CrossMark sonuçlarına4 göre, 12. Nesil Intel mobil işlemciler, işletme üretkenliği3 için, önceki nesle4 kıyasla %27'ye kadar daha hızlı temel uygulama performansı sağlıyor ve rakiplere kıyasla %41'e kadar daha hızlı temel uygulama performansı sunuyor. CrossMark sonuçlarına4 göre, 12. Nesil Intel masaüstü işlemciler, işletme üretkenliği5 için, önceki nesle4 kıyasla %21'e kadar daha hızlı temel uygulama performansı sağlıyor ve rakiplere kıyasla %44'e kadar daha hızlı temel uygulama performansı sunuyor. 12. Nesil Intel Core i9-12900 masaüstü işlemcisi, Zoom video konferans görüşmesi6 sırasında Microsoft Excel kullanırken rakiplerinden %23'e kadar ve Zoom görüşmesi7 sırasında Power BI ile %46'ya kadar daha hızlı uygulama performansı sağlıyor. Intel Wi-Fi 6E (Gig+) ve Intel® Connectivity Performance Suite8'in sağladığı emsalsiz bağlantı deneyimi, kullanıcı için sürekli olarak sorunsuz bir kablosuz deneyim sağlayan yerleşik bir IT uzmanına sahip olmak gibidir. 12. Nesil Intel Core işlemciler, masaüstü işlemcilerde DDR5 bellek desteği ve mobil işlemcilerde hem DDR5 hem de LPDDR5 desteğiyle geliştirildi. Intel vPro Enterprise giriş iş istasyonları, aynı zamanda ilgili Intel yonga seti ile ECC belleği de destekler. Thunderbolt™ 4, birden fazla 4K monitör ve daha fazla üretkenlik için aksesuarlar ve dizüstü bilgisayarı aynı anda şarj ederken ergonomik konforla mobil çalışma alanını geliştirmek için güçlü bir tek kablolu yerleştirme çözümü sunuyor.
Güvenlik Hakkında: 12. Nesil Intel Core işlemcilere sahip yeni vPro platformu, işletmeler için en kapsamlı güvenliği aşağıdakiler sayesinde sunuyor9:
Intel® Tehdit Algılama Teknolojisi (Intel® TDT), en son saldırıların algılanma hızını ve etkinliğini artıran tek donanım tabanlı fidye yazılımı algılamasıdır10. Yeni, son teknoloji algılayıcı, arazi dışında yaşamayı ve tedarik zinciri tarzı saldırıları tespit edebilir ve buna anormal davranış tespiti adı verilir. Bu algılayıcı, "iyi uygulama davranışı" profilini çıkarmak için yapay zekâ kullanır ve uç nokta güvenlik yazılımında anormallikler meydana geldiğinde sinyal verir. Bunların tümünü gerçek zamanlı olarak gerçekleştirir. Yeni silikon tabanlı yetenekler, beklenen işletim sistemi sanallaştırmasının bir sonraki dalgasını ve kötü amaçlı kod istilalarını engellemeye yardımcı olmak için yeni hata algılamasıyla Intel yonga kümelerindeki iyileştirmeleri destekler.
En Eksiksiz İşletme PC Platformu Hakkında: Intel vPro, cihazların korunmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için kapsamlı bir dizi yetenekle profesyonel düzeyde performans sunuyor.Şimdi 12. Nesil Intel Core işlemciler donanımlı olan Intel vPro, her ölçekteki işletmenin neredeyse her tür çalışanına yönelik bilgi işlem çözümleriyle eksiksiz bir platform portföyü sunuyor.Artan uzaktan işbirliği, çoklu görev ve bilgi işlem kaynakları için rekabet eden kullanıcı ve IT uygulamalarıyla Intel vPro, çalışan üretkenliğini sağlama ve iş sürekliliğini korumada hayati önem taşır.
En iyi üreticilerin tüm form faktörlerinde 150'den fazla tasarımı bu yıl satışa sunulacak ve vPro platformunun güvenlik ve yönetilebilirliği ile mobil için Intel Evo tasarımının muhteşem kullanıcı deneyimlerini bir araya getirecek.
Nesnelerin İnterneti (IoT) geliştiricileri için Intel vPro platformunu temel alan 12. Nesil Intel Core işlemciler, işletme sınıfı performans, uzaktan yönetim ve daha fazlasını sağlıyor. Perakende, sağlık, üretim, bankacılık, konaklama, eğitim ve daha birçok alandaki uygulamalar için idealdirler.
Cisco'nun Bakış Açısı: "Yeni özel yüksek hızlı kanallar; gigabit hızındaki bağlantı, daha fazla cihaz için daha yüksek kapasite ve kritik görev uygulamaları için geliştirilmiş güvenilirlik ile Wi-Fi 6E'nin Wi-Fi ağ yeteneklerini dönüştürmesini sağlayacak," diye belirten Cisco Enterprise Wireless Baş Teknoloji Sorumlusu Matt MacPherson, sözlerine şöyle devam ediyor: "Intel ile işbirliği yaparak, yeni Cisco Catalyst ve Meraki Wi-Fi 6E erişim noktalarının ve entegre Intel Wi-Fi 6E (Gig+) donanımlı yeni 12. Nesil Intel vPro platformlarının birleşimi sayesinde harikulade uçtan uca deneyimler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
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