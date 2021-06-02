Intel, Computex 2021'de Bombaları Patlattı!

Bugün gerçekleşen Computex 2021'de Intel, 11. Nesil Intel® Core™ işlemci serisine iki yeni ekleme yaptıklarını duyurdu. Intel'in bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) ile ortak mühendislik çalışmasıyla birleştirilen bu yeni işlemciler, ince ve hafif Windows dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işlemcilerini sunarak, Intel'in mobil bilgi işlem alanındaki liderliğini ortaya koyuyor.
Buna ek olarak Intel, MediaTek ve Fibocom ile daha önce duyurulan iş birliğinin ardından yeni nesil bilgisayar deneyimleri için ilk 5G ürünü olan Intel® 5G Solution 5000'i tanıttı. Acer, ASUS ve HP, bu yıl 11. Nesil Intel Core U ve H serisi işlemcilere dayalı Intel 5G Solution 5000 ile modern bağlantılı dizüstü bilgisayarları etkinleştirmesi beklenen ilk OEM'ler arasında yer alıyor ve 30'dan fazla tasarımın beklendiği 2022'de ivme artışı devam ediyor.
Intel kurumsal başkan yardımcısı ve Mobilite Müşteri Platformları genel müdürü Chris Walker, ''İnce ve hafif Windows dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işlemcisini aldık, ve Intel® Iris® Xe grafiklere sahip iki yeni 11. Nesil Intel® Core™ işlemcimizin eklenmesiyle deneyimi daha da iyi hale getirdik.'' diyor ve ekliyor, "Ayrıca gerçek zamanlı performansın ve bağlantının, iş ortaklarımız ve her gün PC'lere güvenen insanlar için hayati önem taşıdığını biliyoruz, bu nedenle PC'ler için ilk 5G ürününün lansmanıyla - Intel 5G Solution 5000 - pazarda daha fazla platform kapasitesi ve seçim sunarak bu ivmeyi sürdürüyoruz."
Neden Önemli: Evden çalışma ve eğitim için pandemiye dayalı yaygın gereksinimler, modern bilgisayar deneyimleri için mobilite, performans ve bağlantının gerekli olduğunu kanıtlamıştır. Dünya, hibrit çalış-öğren-oyna modellerinin sonraki aşamalarına girerken, mobil bilgi işlemdeki gelişmeler, insanların cihazlarını nasıl ve nerede kullandıklarını değiştiriyor ve geliştiriyor.
Intel Iris Xe grafikli yeni 11. Nesil Intel Core İşlemciler hakkında: Intel® Core™ i7-1195G7 ve Intel® Core™ i5-1155G7 işlemcilerin eklenmesiyle 11. Nesil Intel Core işlemci ailesi ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda gerçek zamanlı üretkenlik, iş birliği, yaratıcılık, gaming ve eğlence olanakları sağlamaya devam ediyor.
11. Nesil Intel Core işlemci tabanlı dizüstü bilgisayarlar artık:
- Endüstride bir ilk olan yüksek hacimli ince ve hafif tasarımlarda 5 gigahertz'e (GHz) kadar hız sunuyor.
- Rekabete kıyasla %25'e varan genel uygulama performansı avantajına sahip.
- Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) ile tasarım sayısını hızlandırıyor.
- Rakiplere göre AI hızlandırma ile sekiz kata kadar daha hızlı kod dönüştürme ve iki katına kadar video düzenleme hızı sağlamak için ISV optimizasyonlarını etkinleştiriyor.
- Rakiplerden 2,7 kata kadar daha yüksek kare hızıyla Valheim gibi yeni ve popüler oyunlarda etkileyici 1080p oynayış sergiliyor.
Bu tatil sezonuna kadar Intel Core i7-1195G7 ve Intel Core i5-1155G7 tabanlı 60'tan fazla tasarım bekleniyor ve bu yaz Acer, ASUS, Lenovo ve MSI dizüstü bilgisayarlar ile satışa sunulacak. Önümüzdeki tatil sezonu için 11. Nesil Intel Core U serisi işlemcilerle desteklenen yaklaşık 250 tasarım bekleniyor.
Önde gelen CPU'lar hikayenin sadece bir parçası. Intel'in 11. Nesil Intel Core ailesi ve Intel Evo platformu onaylı tasarımlarıyla yenilikçiliği ve liderliği, harika bilgisayar deneyimleri sunmak için kritik öneme sahip depolama ve bağlantı teknolojileriyle birlikte devam ediyor.
Wi-Fi 6E, yirmi yıldır tüketici Wi-Fi'ı için yapılan en önemli güncelleme ve Intel, 2021'in başlarında PC pazarı için ilk Wi-Fi 6E çözümlerini sunmuştu. Seçilmiş yeni 11. Nesil Intel Core tasarımları, yeni 6 GHz bantlarında (nerede mecvutsa) sınırsız Wi-Fi performansı aracılığıyla gigabit+ hızları, daha düşük gecikme süreleri ve gelişmiş güvenilirlik sağlayan sınıfının en iyisi Intel Wi-Fi 6E (Gig +) ürünleriyle sektördeki öncülüğünü hızlandırmaya devam edecek.
11. Nesil Intel Core işlemci tabanlı platformları, günlük görevlerden büyük medyayı, oyun dosyalarını ve uygulamaları yönetmeye kadar en çok kullandığınız şeyleri hızlandırmak için yeni çıkan katı hal depolamaya sahip ikinci nesil Intel ® Optane™ bellek H20 ile birleştirin. Intel® Optane™ belleğe sahip SSD'ler piyasanın en hızlısıdır ve Adobe Photoshop gibi uygulamaları %49'a kadar daha hızlı başlatmanızı sağlar
Intel, PC deneyimlerini saf performansın ötesine taşımaya da devam ediyor. Anahtar platform teknolojileri ve sistem optimizasyonlarının bir kombinasyonuyla, Intel® Evo™ platformu onaylı dizüstü bilgisayar tasarımları, olağanüstü yanıt verme, uzun pil ömrü, anında uyanma ve etkileyici bağlantı sunmak amacıyla birlikte tasarlanmıştır.
Bugüne kadar, Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI ve Samsung gibi en iyi OEM'ler tarafından 85'ten fazla Intel® Evo™ tasarımı piyasaya sürüldü ve Intel, bu yılın sonuna kadar 15'ten fazla OEM'in 100'den fazla tasarımı doğrulamayı bekliyor. Intel, bu yıl Intel® Evo™ ekosistem inovasyonuna 50 milyon dolardan fazla yatırım sağlamayı planlayan daha derin bir premium mobil bilgi işlem düzeyi oluşturmak amacıyla 150'den fazla ekosistem ortağıyla ortaklık kurdu.
Intel 5G Solution 5000 hakkında: Intel, dünya çapında taşıyıcı sertifikasına sahip ilk 5G M.2 çözümünü tanıtıyor. Intel 5G Solution 5000, Intel® Gigabit LTE'ye göre her yerden yaklaşık beş kat hız artışı sağlıyor 2. Intel, yeni nesil PC deneyimleri için 5G modem çözümlerinin ürün tanımı, geliştirilmesi, sertifikasyonu ve desteği konusunda MediaTek ile, 5G M.2 çözümleri (FM350-GL™) sağlamak için ise Fibocom ile ortaklık kurdu.
Intel Wi-Fi 6E (Gig+) ile eşleştirilmiş hızlı 5G bağlantı kombinasyonu, tüm ağ türlerinde sorunsuz deneyimler sağlar. Intel, mobil bilgi işlem için yeni bir standart belirlerken, Wi-Fi ve 5G, geleceğin yaygın bağlantı ihtiyaçlarını destekleyen ana sütunlar haline gelecek.
Intel 5G Solution 5000, yeni nesil tam bağlı PC'leri başlatmak için ekosistem ortakları China Mobile, HP ve MediaTek ile DoCoMo ve HP ile yakın zamanda duyurulmuş iki iş birliğine dayanıyor.
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