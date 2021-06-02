Intel, Computex 2021'de Bombaları Patlattı!

Intel Iris Xe grafikleri, Intel Wi-Fi 6 / 6E (Gig +) ve Intel 5G Solution ile yeni 11. Nesil Intel Core işlemciler, nerde olursanız olun muhteşem PC deneyimleri sağlıyor.

Intel, Computex 2021'de Bombaları Patlattı!

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