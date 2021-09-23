Intel Core i9-12900K, AMD'nin En İyi İşlemcileri Ezdi Geçti!

Intel Core i9-12900K, karşılaştırma tablolarında AMD'nin en iyi işlemcilerini ezip geçti!

  • Ercan Uğurlu
Core i9-12900K, AMD'yi ezdi geçti!

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