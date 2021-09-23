Intel Core i9-12900K, AMD'nin En İyi İşlemcileri Ezdi Geçti!

Intel ve AMD arasındaki CPU savaşı sürüp giderken, her 2 şirket de bir sonraki işlemci modelini, rakibinin üzerine taşımak için canla başla çalışıyor. AMD, son dönemde Ryzen işlemcileriyle önemli işler yapmış olsa da, Intel'in bayrağı kolay kolay devretmeye niyeti yok. Şirketin bir sonraki işlemcisi olacak olan Core i9-12900K da bunun kanıtı niteliğinde.
Twitter'da karşılaştırma tablolarında görünen Core i9-12900K, NVIDIA RTX 3080 ekran kartı ile beraber test edilmiş ve aldığı sonuçlarla birlikte AMD'nin amiral gemisi Ryzen 9 5950X'i açık ara geride bırakmayı başarmış.
A 12900K (at higher preset) + 3080 obliterating a 5950X + 5700XT. https://t.co/vDxKzxzbnK pic.twitter.com/a3lx1pMQb7— HXL (@9550pro) September 20, 2021
Bu ikili Full HD çözünürlükte 160 puana kadar ulaşırken, aldığı skor 15 bin 900 olarak saptanmış. Buna karşılık AMD Ryzen 9 5950X'in aldığı sonuç ise 151 fps'e 15 bin 100 puan.
Bu performans açısından oldukça büyük bir fark olurken, elbette bu sonuçlar henüz doğrulanmış değil. Net bilgi için Core i9-12900K'nın önce piyasaya çıkmasını beklemek daha doğru olacak, fakat Intel'in yeni işlemcisi ile gözdağı verdiğini de söylemek gerek.
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