Intel Core i9-12900K, Daha Çıkmadan Birileri Tarafından Satın Alındı!

Intel'in Alder Lake-S işlemcileri ve uyumlu LGA 1700 soket tabanlı Z690 yonga seti anakartlarının çok yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat bir kullanıcı çoktan Core i9-12900K'yı bir şekilde eline geçirmiş ve kutusunu açmış bile.
Seby9123 isimli bir kullanıcı Intel'in gelecek Core i9-12900K işlemcisinin perakende satış sürümünü çok elde elde etmeyi başarmış ve işlemcinin fotoğraflarını paylaşmış. Oldukça şık bir kutuya sahip olan Core i9-12900K'nın kutu içeriğindeki wafer görseli fazlasıyla dikkat çekici dururken, böylece satın alacak olan kullanıcılar işlemci kutusunu sergilemekten pek bir hoşlanacak gibi.
Elbette Core i9-12900K, şu an destekleyen anakart bulunmadığı için Seby9123'ün de elinde bir süre kadar süs aracı olarak duracak. Peki, işlemcinin detaylarında neler var?
Core i9-12900K, özellikle Turbo modda 5.2 GHz frekansa erişebilmesiyle Ryzen karşısında önemli bir avantaj elde edecek gibi görünüyor. 3.2 GHz taban frekans üretebilen işlemci LGA 1700 soket yapısıyla geliyor ve 16 çekirdekten oluşuyor.
Intel Z690, Intel H670, Intel B660 ve Intel H610 yonga setli anakartlar ile uyumlu olacak olan işlemcinin grafik biriminde ise Intel UHD Graphics 770 yer alıyor. Core i9-12900K fiyatı ise 669 dolar şeklinde belirtiliyor.
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