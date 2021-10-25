Intel Core i9-12900K, Daha Çıkmadan Birileri Tarafından Satın Alındı!

Intel, Core i9-12900K işlemcisini henüz satışa sunmadı ancak bir kullanıcı işlemcinin perakende sürümünü çoktan bulmuş bile.

  • Ercan Uğurlu
Intel Core i9-12900K Daha Çıkmadan Göründü

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