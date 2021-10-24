iPhone 13 ve MacBook Pro İsteyenler, Beklemek Zorunda Kalacak!

Daha önce yeni iPhone 13'ün üretim sorunlarıyla karşılaşabileceği ve önümüzdeki aylarda bulunabilmesinin zor olabileceğini duymuş olsak da, bu durum göründüğünden biraz daha vahim olabilir. Ve bu sadece iPhone 13 ile sınırlı kalacakmış gibi de görünmüyor.
Yayınlanan yeni bir rapora göre, iPhone 13'ün yanı sıra iPad mini 2021, iPad 2021, Apple Watch 7 ve MacBook Pro dahil olmak üzere Apple'ın yeni ürün listesinin çoğunun ciddi bir sipariş oranına ulaştığı, ancak buna karşın üretim sorunları sebebiyle sevkiyatların kasım ve hatta aralık ayına kadar sarkabileceği söyleniyor.
Apple web sitesinde yapılacak alışverişlerde ürün gecikmelerinin ne kadar olacağı yazıyor. Buna göre iPhone 13 Pro'nun elinize ulaşması en az 1 ay şeklinde görünürken, MacBook Pro 16 ve diğer modeller için ise en az 3 haftalık bir süre belirlenmiş durumda. Benzeri konu iPad 2021 ve Apple Watch 7 için ise daha uzun; bu ikili için sipariş teslimatı 7 Aralık tarihine kadar uzayabiliyor.
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