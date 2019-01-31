Intel Core i9-9900T Açık Arttırmaya Sunuldu!
Intel Core i9-9900T'nin bir mühendislik örneği, açık arttırma sitesinde ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
Intel, 9'uncu nesil işlemcileriyle iyi bir sistem sahibi olmak isteyenlere bu fırsatı sunmuştu. Yüksek frekans değerleri ve performansıyla özellikle Core i9-9900K ile iyi bir oyun bilgisayarı toplamak isteyenlere hitap eden Intel, bizim de incelediğimiz Core i9-9900K işlemcisiyle sınıfı rahat geçiyor. Peki, ailede başka yeni Core i9 görecek miyiz? Anlaşılan o ki, evet.
Yahoo Auctions sitesinde ortaya çıkan Core i9-9900T CPU, tepe model olan Core i9-9900K'dan daha güç tüketen bir model olacak. Evet, Yahoo Auctions sitesi bir müzayede sitesi ve burada açık arttırmaya sunulan Core i9-9900T işlemci, mühendislik örneği olarak tasarlanmış.
95W TDP deperine sahip olan Core i9-9900K'ya kıyasla 35W TDP değerine sahip olan Core i9-9900T, elbette çekirdke başı frekans değerlerinde de farklılık gösteriyor. 1.7 GHz ila 3.8 GHz frekansları arasında güç üretebilen Core i9-9900T, elbette henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Önümüzdeki dönemde görebilir veya yalnızca mühendislik örneğinin satışına tanık olabiliriz.
Core i9-9900T için Yahoo Auctions'ta istenen fiyat ise 35 bin Yen.
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