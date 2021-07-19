Intel, Eskiden AMD'nin Parçası Olan Önemli Şirketi Satın Almak İstiyor!

The Wall Street Journal'ın haberine göre Intel, oldukça beklenmedik bir hamleyle GlobalFoundries'i (GF) satın almak konusunda hevesli görünüyor. Haberde, satın alma görüşmelerinin devam ettiği ve satın almanın, dökümhane için yakın zamanda belirlenen iddia edilen halka arz değerinden %50 daha yüksek bir değerleme olan 30 milyar dolara gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Intel geçtiğimiz günlerde ürünleri için üçüncü taraf dökümhanelerden yararlanmayı daha ciddi bir şekilde düşüneceğini söylediği için bu hareket beklenmedik bir durum. Bu duyuru, Intel'in yeni entegre cihaz üretimi veya IDM 2.0 stratejisinin bir parçası olarak geldi. Ancak, bu stratejinin, Intel'in bunun temeli olabilecek kendi dökümhane kapasitelerini genişletmeye istekli olduğu ikinci bir kısmı da bulunuyor.
GlobalFoundries, bir zamanlar Intel'in en büyük rakibi AMD'nin bir parçasıydı. Ancak, hayatta kalabilmek adına maliyetleri düşürmek için, şirket kurucusu Jerry Sanders'ın bir zamanlar gururla "Gerçek adamların fabrikasyonları vardır" demesine rağmen, AMD 2008-09'da fabrikasyondan vazgeçmeye karar verdi. Şu anda, GlobalFoundries'in tamamının sahibi Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Co. firması ancak AMD ve GlobalFoundries, o zamandan beri bir Wafer (Çip Plakası) Tedarik Anlaşması'na sahip.
Bu yıl Mayıs ayında imzalanan 'A&R Yedinci Değişiklik' olarak adlandırılan en son anlaşmalarında, AMD'nin 2024'ün sonuna kadar GlobalFoundries,'den yaklaşık 1,6 milyar dolarlık wafer satın almasına karar verildi.
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