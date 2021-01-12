Intel, Evo vPro ile Birlikte 11'inci Nesil vPro İşlemcileri Duyurdu

CES 2021 fuarı tüm hızıyla devam ederken Intel de bugün resmi açıklamayı yaptı ve Tiger Lake vPro platformunu duyurdu. Özellikle işletmeler için donanım tabanlı güvenlik özellikleri sağlayan bu platforma ek olarak Evo vPro da tanıtıldı.
11. Nesil Intel Core vPro: İşletmeler için En İyi Platform
Intel, işletmelere yönelik olarak, sektörün en yüksek performansını ve dünyanın en geniş kapsamlı donanım tabanlı güvenliğini sunan rakipsiz işletme platformu 11. Nesil Intel vPro platformunu tanıttı. Duyurulan yeni 11. Nesil Intel Core vPro işlemciler ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işletme sınıfı işlemcisine dayanıyor ve Intel Core vPro platformu ile birlikte aşağıdakileri sunuyor:
- Intel Hardware Shield, (Donanım Kalkanı)- İşletmeler için dünyanın en geniş kapsamlı donanım tabanlı güvenlik çözümü ve fidye yazılım ve kripto-madencilik saldırılarını önlemeye yardımcı sektörün ilk silikon uyumlu yapay zekâ ile tehdit tespit çözümü.
- Intel 10-nanometre (nm) SuperFin teknolojisi- Bu teknoloji sektördeki en üstün performansı, Intel Iris Xe grafiklerini ve Wi-Fi konusunda 20 sene içindeki dünyanın en büyük iyileştirmesini sunuyor. Bu iyileştirme işyerlerinde altı kata kadar daha hızlı dosya yükleme ve indirme özelliği ile evlerde standart Wi-Fi 5'4e kıyasla neredeyse üç kata kadar daha yüksek hız sunan entegre Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) çözümü ile sunuluyor.
- Sekiz kat daha üstün Yapay Zekâ performansı 5 – işletmelerin hızla değişen yazılım ekosistemine ayak uydurmasını sağlayacak yeni bilgi işlem gücünün yanı sıra önceki nesil çözümlere kıyasla 2.3 kata kadar daha hızlı6 içerik yaratma ve video düzenleme özelliği sunuyor.
- Office 365 kullanımı sırasında rakip çözümlere oranla %23'e kadar daha hızlı verimlilik7 ve en iyi iş birliği deneyimi sunularak, video konferans görüşmeleri sırasında rakiplere kıyasla %50'den daha fazla ofis verimliliği8 mümkün kılınıyor.
Intel Evo vPro da Tanıtıldı
Intel ayrıca kurumsal kullanıcılar için en iyi dizüstü deneyimini sunan Intel Evo vPro platformunu da tanıttı. Intel Evo vPro platformu üzerinde tasarlanan ve onaylanmış olan dizüstü bilgisayarlar şık, ince ve hafif bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra, olağanüstü sarmal bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, bu dizüstü bilgisayarlar olağanüstü hızda yanıt verme, anında uyanma ve üstün pil ömrü sunuyor. Bu sene öncü bilgisayar üreticileri vPro'nun güvenliğini ve yönetilirliğini Intel Evo'nun hareket halindeyken sunduğu deneyimlerle bir araya getiren 60'tan fazla yeni dizüstü modelini pazara sunacak. Ek olarak, Intel, üst sınıf Chromebookların önünü açan Intel Evo Chromebook'ları duyurdu.
En İyi Eğitim Platformu için Yeni İşlemciler ve İş Ortaklıkları
Elzem bir eğitim aracı olan PC'lerin kullanımı geçtiğimiz sene tüm dünyada hızla arttı. Öğrencilerin artan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Intel, eğitim sistemleri için benzersiz performans, medya ve iş birliği dengesi sunan N-Serisi Intel® Pentium® Silver ve Celeron® işlemcileri pazara sundu. Intel'in 10nm mimarisi üzerinde tasarlanan işlemciler önceki nesil aynı sınıf işlemcilere göre genel uygulama performansında %35'e9 kadar daha üstün performans ve %78'e kadar daha üstün grafik performansı sunuyor. Bu da çoklu işlemlerde uygulama performansının ve taramanın/gözatmanın daha sorunsuz olmasını mümkün kılıyor ve ayrıca içerdiği gelişmiş kamera ve bağlanırlık özellikleri ile video konferans görüşmelerinin ve izleme deneyiminin kalitesini yükseltiyor.
Öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojide ilerlemeler kaydetmek kadar onların ellerinin altında dizüstü bilgisayar olmasını sağlamak da kritik önem taşıyor. Kullanımdaki artışa rağmen, hala okul çağındaki çocukların %30'unun eğitimleri için internet erişimleri ya da dizüstü bilgisayarları bulunmuyor. Pandemi sürecinde bu gereksinim daha da artmış durumda. Son 15 sene içinde Intel tüm dünyada eğitime 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Buna 15 milyondan fazla öğretmene yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi de dahil. Geçtiğimiz Nisan ayında Intel Çevrimiçi Eğitim Girişimi'ni (Online Learning Initiative) başlattı ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere yüzlerce bin cihazın yanısıra bağlantı çözümleri ve kaynakları sağladı. Intel bu çalışmalarına 2021'de de teknoloji sektöründen ve farklı sektörlerden iş ortakları ile birlikte devam edecek.
En İyi Oyun Platformları için Yeni 11. Nesil Intel® Core™ H-Serisi Mobil İşlemciler
Intel, oyun platformları için 11. Nesil mobil ürün serisinin kapsamını genişleten ve oyun tutkunlarının 16 milimetre kalınlığındaki en ince dizüstü bilgisayarlarda bile yapabileceklerinin sınırlarını genişleten yeni 11.Nesil Intel Core H-Serisi mobil işlemcileri pazara sundu. Maksimum 5gigahertz (GH) Turbo hıza sahip Intel® Core™ i7 Special Edition 4-çekirdekli işlemcinin başı çektiği bu H-35 işlemciler özellikle ultra taşınabilir oyun deneyimi için tasarlandı. Bu işlemcilerde en yeni ayrık grafiklere bağlanmak; olağanüstü düşük gecikme süresi ve hareket halindeyken bile sarmal oyun deneyimi sunmak için yeni 4. Nesil PCIE mimarisi bulunuyor. CES'te Acer, ASUS, MSI ve Vaio, Intel'in ultra taşınabilir oyun deneyimi için tasarladığı 11.Nesil Intel Core H35-Serisi işlemcilerle çalışan yeni sistemlerini duyurdu. 2021 yılının ilk yarısında dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri 40'tan fazla yeni tasarımı pazara sunacak.
Masaüstü düzeyinde oyun ve içerik yaratma performansı arayan mobil oyun tutkunları için Intel ayrıca bu çeyrek içinde satışa sunulmaya başlayacak olan 8 çekirdekli işlemcisini de duyurdu. Bu benzersiz platform normal koşullarda yalnızca en yüksek teknolojik özelliklere sahip masaüstü sistemlerde bulunan özellikleri içeriyor: 5GHz'e kadar hız, en hızlı veri depolama ve ayrık grafikler için 4. Nesil PCIE x20 mimarisi ve Intel® Killer™ Wi-fi 6E (Gig+).
Öncü Masaüstü ve Mobil Platformlar için Gelecek Nesil "Rocket Lake" ve "Alder Lake" Teknolojilerinin Ön Gösterimi
Intel basın toplantısında ayrıca, oyun meraklıları ve tutkunlarına yönelik olarak yakın gelecekte pazara sunacağı 11. Nesil Intel® Core™ S-Serisi masaüstü işlemcilerini ("Rocket Lake-S") de tanıttı. En yüksek frekanslı çekirdekler için bir önceki nesle göre %19 daha fazla döngü başına komut sayısı (IPC) sunan ve Intel Core i9-11900K'nin arkasında sıralanan bu işlemciler 2021 senesinin ilk çeyreğinde pazara sunulduğunda oyun meraklılarına ve bilgisayar tutkunlarına daha da fazla performans sunacak.
Bu işlemcilere ek olarak, Intel, x86 mimarisinde ve Intel'in en yüksek düzeyde ölçeklenebilir çip üzerinde sistemlerinde çığır açacak gelecek nesil işlemci "Alder Lake"i de tanıttı. 2021'in ikinci çeyreğinde pazara sunulması planlanan Alder Lake yüksek performanslı çekirdekleri yüksek verimlilikli çekirdeklerle tek bir ürün içinde bir araya getirecek. Alder Lake ayrıca Intel'in 10nm SuperFin çözümünün yeni ve gelişmiş versiyonu üzerine kurulu ilk işlemci olacak ve daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli gerçek-dünya bilgi işlem sunan öncü masaüstü ve mobil işlemcilerin de temelini oluşturacak.
Yeni ürünlerle ilgili açıklama yapan Intel Başkan Yardımcısı Gregory Bryant, "Bu dağınık bilgi çağında, müşterilerimize fırsat kapılarını aralamak için ihtiyaç duydukları birden fazla mimariyi, geniş ve açık ekosistemi, büyük ölçekli üretim ayak izini ve engin teknik uzmanlığı içeren geniş bir ürün yelpazesi sunabilecek tek şirket Intel'dir. Ana ürünlerimizin ve geniş kapsamlı ürün yelpazemizin sunulmasına odaklanarak, bu yeni yıl boyunca bir dizi sektör lideri ürünün duyurusunu yapacağımızı göreceksiniz." dedi.
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