Intel Iris Xe MAX Ayrık Grafikleri Kullanıcılara Sunuldu!

Intel, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış Intel Iris Xe MAX ayrık grafikleri iş ortakları aracılığıyla pazara sundu. Iris Xe MAX, 11. Nesil Intel Core mobil işlemcisinde yer alan Intel Iris Xe grafiklerinde kullanılan aynı Xe-LP mikromimariye dayanıyor ve şirketin ayrık grafikler pazarına girme stratejisinin bir parçası olarak ilk Xe tabanlı ayrık grafik işlem birimi (GPU) olma özelliğini taşıyor. Iris Xe MAX platformlarında Intel Adaptix 'in bir parçası olarak Intel Deep Link derin link teknolojisi ile PCIe Gen 4 (4. Nesil) desteği bulunuyor ve bu platformlar ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda artmakta olan içerik yaratma performansı ihtiyacını karşılıyor.
Intel Başkan Yardımcısı ve Mimarlık, Grafik ve Yazılım Grubunda Müşteri XPU Ürün ve Çözümleri Genel Müdürü Roger Chandler, "İnce ve hafif dizüstü bilgisayarlarda ayrık grafiklerin rolünü yeniden tanımlamak ve daha fazla taşınabilirlik isteyen ve her geçen gün büyümekte olan içerik yaratıcıları segmentininin gereksinimlerini karşılamak için yola çıktık. Iris Xe MAX grafikleri ve Intel® Deep Link derin link teknolojisi Intel'in ölçeklenebilir Xe yol haritasını uygularken gelecekte pazara sunmayı planladığı türdeki platform seviyesinde bir inovasyonda örnek görevi görüyor." dedi.
Intel Iris Xe grafikleri 11. Nesil Intel Core mobil işlemcilerle birlikte mobil PC'lerde görsel deneyimde ezber bozan bir yenilik oldu. Intel Iris X e olağanüstü düşük enerji tüketimli grafikleri öncü medya, ekran ve AI (Yapay Zeka) ile sunuyor. Intel, platformlar alanındaki yenilikçiliğini ve liderliğini yeni deneyimleri mümkün kılmak, uygulama geliştiricilere daha açık ve yaygın yazılım çerçevesine erişim sağlamak ve sürücü dağıtımını ve doğrulamasını müşteriler için basitleştirmek için 11. Nesil Core mobil işlemcileri Intel Xe grafikler ve Intel Iris X e MAX grafiklerle eşleştirerek sürdürüyor.
Intel Iris Xe MAX grafiklerle eşleşmiş 11. Nesil Intel Core mobil işlemciler, üçüncü parti grafiklerle konfigüre edilmiş benzer dizüstü bilgisayarlara kıyasla 7 kat daha hızlı AI- tabanlı içerik yaratma ve en yüksek teknolojili masaüstü grafik kartına kıyasla da 1.78 kata kadar daha hızlı şifreleme özelliği sunabiliyor. Ayrıca, üçüncü parti ayrık grafiklerle eşlenmiş ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda CPU nadiren optimize ediliyor.
Intel, 2021'in ilk yarısında XE-LP tabanlı ayrık grafikleri, masaüstlerine getirmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Intel, Xe-LP tabanlı Intel sunucu GPU'larının bu yıl piyasaya sürülmesiyle ve XE-HP ve XE-HPG ürünlerinin 2021'de pazara sunulacak olmasıyla, Xe mimarili ürünlerini ve yazılım girişimlerini artırmaya devam ederken, milyarlarca insan için görsel bilgi işlem deneyimini geliştirme yolunda ilerliyor.
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