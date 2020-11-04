WhatsApp'ın "Kaybolan Mesajları" Hayal Kırıklığı mı Olacak? Galibe Evet!

WhatsApp'ın bireysel kullanıcılar için kendi kendini imha eden mesajlar (WhatsApp bunlara kaybolan mesajlar diyor) sunmayı planladığını öğrendiğimizden bu yana birkaç ay geçti. Şimdiyse, bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağına dair birkaç ayrıntı ortaya çıktı.
WhatsApp'ın beta sürümleri üzerinde çalışmalar yürüten kaynaklardan gelen bilgilere göre, kullanıcılara gönderilen mesajların bir saat, bir gün, bir hafta veya bir yıl sonra silinip silinmeyeceğini seçme imkânı sağlanıyordu. WABetaInfo tarafından verilen yeni bilgiler ise, özelliğin hayal kırıklığı olabileceğini gösteriyor. Açıklanan en önemli detay, mesajların yalnızca yedi günlük bir süre sonra silinebilecek olduğu ve bu sürenin değiştirilemeyeceği yönünde.
WhatsApp, özelliği "kaybolan mesajları etkinleştirerek WhatsApp'ta bir süre sonra silinen mesajlar gönderebileceksiniz" diye açıklıyor ve ekliyor: "Etkinleştirildiğinde, bireysel veya grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kayboluyor. En son ayar, sohbetteki tüm mesajları kontrol ediyor. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Bireysel bir sohbette, her iki kullanıcı da kaybolan mesajları açabilir veya kapatabilir. Bir grup sohbetinde, yalnızca grup yöneticileri kaybolan mesajları açabilir veya kapatabilir."
Akılda tutulması gereken birkaç uyarı daha var. İlk olarak, mesaj gönderildikten sonra bir kişi WhatsApp'ı yedi gün boyunca açmazsa mesaj sohbetten siliniyor, ancak içeriğinin bir önizlemesi o kişinin uygulama bildirimlerinde görünmeye devam edebiliyor. Kaybolan bir mesajı yanıtladığınızda, orijinal mesaj alıntısı kaybolmuyor. Benzer şekilde, kaybolan bir mesajı özelliğin bu etkin olmadığı bir kişiye iletirseniz, karşıdan silinmiyor.
Kaybolan mesajları henüz denemek mümkün değil, ancak onları ilk test eden olmak istiyorsanız, WhatsApp'ın beta programlarından birine katılmanız gerekiyor. iOS beta programı şu anda dolu, ancak Android için beta programına katılmak istiyorsanız Google Play'deki WhatsApp Beta sayfasını ziyaret edin ve bilgilerinizi girin. WhatsApp'ın genel sürümünü zaten yüklediyseniz, birkaç saat içinde otomatik olarak beta sürümüne güncellenecektir.
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