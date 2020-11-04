WhatsApp'ın "Kaybolan Mesajları" Hayal Kırıklığı mı Olacak? Galibe Evet!

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile ekleyeceği "kaybolan, süreli mesajlar" özelliği, uzun süredir bekleniyordu. Ancak beklentileri pek de karşılayacak gibi görünmüyor.