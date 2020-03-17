Intel İşlemcilerin Garip İsimlerindeki Harf ve Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Intel işlemcilerin isimlerindeki ardı ardına gelen harfler ve sayılar ne anlama geliyor? Örneğin Core i7-7Y75'teki sayı ve rakamlar, bize na anlatmak istiyor? Açıkladık...