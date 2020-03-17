Intel İşlemcilerin Garip İsimlerindeki Harf ve Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Modern bilgisayarlarda kullandığımız işlemciler, basit bir yapıya sahip değiller. İşlemcilerin üretimindeki karmaşıklık, Intel ve AMD'yi sürekli olarak zorluyor. İşlemci modellerinin kullanıcılar tarafından anlaşılır hale getirilmesi ise işin önemli bir yanı.
Örneğin Intel işlemci alırken bir dizi sayı ve harfe rastlıyorsunuz, Intel Core i9-9980HK gibi. Bu sayılar ve harflerin bir anlamı var, ama ne? Aşağıda Intel işlemcilerin isimlerindeki harflerin ve sayıların anlamını ve önemini açıklayacağız.
Intel İşlemciler
Intel'in ana işlemci markası olan Core, i3, i5, i7 ve son yıllarda i9 modellerinden oluşuyor. Burada sayının yükselmesi, daha hızlı işlemci anlamına geliyor. Yani Core i5, Core i3'ten daha iyi ve daha hızlı.
Bununla birlikte birkaç sene önce çıkan i7 işlemcinin bugünkü i5'ten daha hızlı olmasının bir garantisinin olmadığını söyleyelim. Yani kesin bir sonuca varmak için aynı nesildeki işlemcileri karşılaştırmanız gerekiyor.
Intel N3000 Serisi Pentium ve Celeron Mobil İşlemciler
Laptoplarda, Chromebook'larda görebileceğiniz Pentium işlemciler, aynı temel mimariyi kullansalar da, aynı sayıda işlemci çekirdeğine, ön belleğe vb. sahip değiller. Intel Celeron işlemciler ise mobil cihazlar, laptoplar ve düşük gereksinimi olan diğer cihazlarda kullanılıyor. Pentium ve Celeron mobil işlemciler, N3000 markası altında sıralanıyor.
Diğer Intel Mobil İşlemci Markaları
İlk olarak çok ince laptoplar için tasarlanan Intel Atom işlemciler, uzun pil ömrü sunuyorlar. Atom işlemciler bugün laptoplar, Chromebook'lar, tabletler ve entegre sistemlerde kullanılıyor.
Son olarak Intel Xeon işlemci serisi ise sunucularda, iş istasyonlarında ve entegre sistemlerde kullanılıyor. Xeon işlemcilerin terminolojisi Core işlemcilerden farklı olsa da, genellikle aynı mimariyi paylaşıyorlar. Bununla birlikte Xeon işlemciler, sunuculara yönelik performans geliştirmeleriyle geliyorlar. Örneğin Xeon işlemciler, daha düşük saat hızında, daha çok çekirdekle çalışabiliyor.
İşlemci Numaralandırması
Intel Core işlemciler, genellikle şuna benzer bir isimlendirme sistemi kullanıyor:
Core [marka] + [işlemci numarası] + sonek
Örneğin Intel Core i9-9980HK'nin işlemci numarası 9980. Bu sayı, işlemcinin performansıyla ilgili bilgiler içeriyor. İlk rakam olan 9, işlemci neslini belirtiyor. Son üç rakam ise işlemcinin diğer modeller karşısındaki performansını gösteriyor. Bu durumda 9980, bu yazıyı yayına hazırladığımız an itibariyle tüketiciye yönelik en iyi Intel işlemci konumunda.
İsimlendirme sistemi, kendi kurallarına her zaman uymuyor. Örneğin Intel Core i7-7567U, düşük güç tüketimli bir işlemci ve diğer i7-7xxx'ler gibi dört çekirdekli bir işlemci değil. Core i7-7Y75'teki "Y" harfi ise şu anki en düşük güçlü (muhtemelen güç tüketimi de az olan) işlemci olduğunu gösteriyor.
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