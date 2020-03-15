100 Milyon Yıllık, Kuş Boyutunda Bir Dinozor Fosili Görenleri Şaşırtıyor

Yeni bir küçük dinozor türünün kuş-benzeri kafatası, Myanmar'ın kuzeyindeki bir arkeolojik alanda, ambere hapsolmuş bir şekilde bulundu. Bilim insanları, bu fosil buluntunun Mesozoik dönemden günümüze kadar gelen zamanda en küçük dinozor bulgusu olduğunu ve bu küçük boyutunun, günümüzde Dünya'da bulunan en küçük kuştan daha küçük olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.
Nature dergisinde yayınlanan bu etkileyici bulgunun detaylarına göre, kafatasının yaklaşık 100 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Sadece 15mm uzunluğundaki bulgunun ait olduğu küçük yaratığın yetişkin olduğu, çok büyük gözlere ve pek çok küçük dişe sahip olduğu görülüyor. Bu yüzden de bu yeni türe "Oculudentavis khaungraae" bilimsel adı verildi. "Oculudentavis" jenerik adı "göz-diş-kuş" kelimelerinin Latincelerinden türetilmiş durumda. Tür adı ise bu türü bağışlayan kişinin adına hitaben verildi.
Kafatasının incelenmesi için ekip, amber örneğini özel bir tarayıcıdan geçirerek kafatasının 3D formunu yeniden yapılandırdı. Bu sayede de bu küçük canlının nasıl yaşadığı ve neler yediğine dair detayların tahmin edilmesi sağlandı. Ayrıca güçlendirilmiş olan kafatası, bu canlının benzer boyuttaki türlere göre daha güçlü bir ısırma gücünün olduğunu ve muhtemelen küçük böceklerle beslendiğini öneriyor. Araştırmacılar, küçük boyutuna rağmen bu canlının bir avcı olduğunu söylüyorlar.
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