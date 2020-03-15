100 Milyon Yıllık, Kuş Boyutunda Bir Dinozor Fosili Görenleri Şaşırtıyor

Neredeyse 100 milyon yaşındaki bu fosil, bir kuş kadar küçük olan, gizemli bir dinozor türünü işaret ediyor.

15 Mart 2020 20:00

Levent Öztürk