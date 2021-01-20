Intel'den Önemli Ürünü İçin Üretimi Durdurma Kararı

Intel, önemli bir ürünü için üretimi durdurma kararı aldı. Ürünün son sevkiyat tarihi 26 Şubat 2021. Yani satın almak için çok fazla zamanınız kalmadı!

  • Ercan Uğurlu
Intel, Optane SSD Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Intel, son tüketici pazarı için özel Optane katı hal sürücülerinin üretimini durdurma kararı aldı. Bugüne kadar sağladığı yüksek performans ile takdir gören Optane SSD'ler, öte yandan yüksek fiyatlarıyla da el yakıyordu.

Intel, Optane SSD ailesinden M10, 800P, 900P ve 905P sürücülerine ilişkin sevkiyatlar önümüzdeki şubat ayı itibariyle durdurulacak. Ancak una karşın Intel, Optane Memory H20 sürücüsünün üretimini sürdürecek. Şimdilik kullanıcıları bu SSD çözümününe yönlendiren Intel'in daha sonra bu sürücüyü de üretmeyi durdurabileceği düşünülebilir.

Intel Optane SSD'lerin son sipariş ve sevkiyat tarihleri ise şu şekilde:

Durdurma Tarihi Son Sipariş Tarihi Son Sevkiyat Tarihi
Intel Optane Memory 900 ve 905P Serisi 15 Ocak 2021 15 Ocak 2021 26 Şubat 2021
Intel Optane Memory 800P Serisi 14 Ocak 2021 11 Ocak 2021 26 Şubat 2021
Intel Optane Memory M10 Serisi 13 Ocak 2021 13 Ocak 2021 26 Şubat 2021
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