Intel'den Önemli Ürünü İçin Üretimi Durdurma Kararı

Intel, son tüketici pazarı için özel Optane katı hal sürücülerinin üretimini durdurma kararı aldı. Bugüne kadar sağladığı yüksek performans ile takdir gören Optane SSD'ler, öte yandan yüksek fiyatlarıyla da el yakıyordu.
Intel, Optane SSD ailesinden M10, 800P, 900P ve 905P sürücülerine ilişkin sevkiyatlar önümüzdeki şubat ayı itibariyle durdurulacak. Ancak una karşın Intel, Optane Memory H20 sürücüsünün üretimini sürdürecek. Şimdilik kullanıcıları bu SSD çözümününe yönlendiren Intel'in daha sonra bu sürücüyü de üretmeyi durdurabileceği düşünülebilir.
Intel Optane SSD'lerin son sipariş ve sevkiyat tarihleri ise şu şekilde:
|Durdurma Tarihi
|Son Sipariş Tarihi
|Son Sevkiyat Tarihi
|Intel Optane Memory 900 ve 905P Serisi
|15 Ocak 2021
|15 Ocak 2021
|26 Şubat 2021
|Intel Optane Memory 800P Serisi
|14 Ocak 2021
|11 Ocak 2021
|26 Şubat 2021
|Intel Optane Memory M10 Serisi
|13 Ocak 2021
|13 Ocak 2021
|26 Şubat 2021
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