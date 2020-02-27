AMD Ryzen İşlemciler Yok Satıyor! İşte AMD Satışları Intel'i Böyle Geçti!

Ryzen ile altın günlerini yaşayan AMD, ortaya çıkan yeni rakamlara göre satış konusunda da Intel'i zorluyor. İşte AMD'nin Ryzen işlemci satış rakamları!

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen İşlemciler Yok Satıyor. İşte Sonuçlar!

Ryzen platformu duyurulduğundan bu yana altın günlerini yaşayan AMD, gün geçtikçe adını daha fazla duyurmaya, tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Masaüstü bilgisayar tarafında Ryzen Threadripper 3990X ile rekorlar kıran, Ryzen 4000 ile de mobil işlemci tarafında da Intel karşısında önemli test sonuçları toplayan AMD, bu performansı satışa da yansıtmayı başarıyor.

Mindfactory'nin 2020 yılı ilk 8 haftasına göre açıklanan rakamlarda AMD, Ryzen işlemcileri ile Intel işlemcilerden daha fazla satmayı başarmış. Alman bir perakende satış platformu olan Mindfactory'nin satış rakamları yüzde 86.11 oranında AMD tarafında olurken, buna karşılık Intel işlemciler yüzde 13.89 oranında satılmış.

Şirketin sattığı AMD işlemcilerin toplam maliyeti 887 bin 595 Euro olurken, Intel işlemcilerin maliyeti ise 196 bin 665 Euro'da kalmış. Yukarıdaki tabloda daha net ve detaylı olarak kalem kalem yapılan satışlar görülebilir.

Elbette bu satış oranlarının tüm pazar sonuçlarını oluşturmadığını da hatırlatmak lazım. Almanya'nın perakende satış marketlerinden biri olan Mindfactory'de alınan sonuç bu şekilde olurken, öte yandan genel tabloyu da bu tip satış kanallarının satışlarının oluşturduğunu da unutmamak gerekiyor. Buradan hareketle, Intel'in bir an önce ciddi hamlelerde bulunması gerektiğini söylememize bile gerek yok sanıyoruz.

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