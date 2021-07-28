Tesla Autopilot'ta Bir Garip Hata: Dolunayı Trafik Işığı Sandı!

Sürücüsüz (otonom) araçlar gibi teknolojiler, her zaman düzeltilmesi gereken bazı "ilginç" kusurlara sahne olabiliyor. Tesla sahipleri için de bu durum farklı değil. Yeni otonom sürüş sistemi, sahiplerini korkutan anormal bir "özellik" ile geldi – sistem, dolunayı sarı trafik ışıklarıyla karıştırmaya devam ediyor.
Ay alçaldığında, parlak olduğunda ve özellikle sarı renkte olduğunda, Tesla sistemi onu sarı trafik ışıklarıyla karıştırabiliyor ve sanki bir trafik ışığına yaklaşıyormuş gibi tekrar tekrar arabayı yavaşlatmaya çalışıyor. Twitter kullanıcısı Jordan Nelson, Elon Musk'ın kendisine yönelik bir gönderide bu kusura dikkat çekti.
Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021
Bu kusurun ideal olduğu kesinlikle söylenemez, ancak Tesla'nın kendi kendine sürüşü ücretsiz bir teknoloji olarak sunmaması gerçeğiyle de önemi artıyor. Bunun yerine, Tesla araçlarının alıcıları, özelliğe erişmek için aylık olarak 99 ila 199 dolar arasında bir abonelik ücreti ödüyorlar.
Ay, yalnızca gökyüzünde alçakta durduğunda veya atmosferdeki partiküller ile tonu değiştirdiğinde etkileyici bir turuncu/sarı renk tonunda görüldüğünden dolayı bu sorunun muhtemelen sürekli tekrar eden bir sorun olmayacağı tahmin edilebilir...
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