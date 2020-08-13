Intel, USB 4.0'la Beraber Eski USB'lere Veda Edecek

USB 4.0 ile beraber bağlantı konusunda yeni bir devrimin yaşanacağı kesin, bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Zira her yeni USB versiyonuyla beraber yükselen veri transfer hızları, USB 4.0'la da yeni bir boyuta ulaşacak. Ancak 2019'dan beri beklenen USB 4.0 ne zaman gelecek, hala resmi bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan USB 4.0 ile ilgili yeni haberler var.
USB 4.0'ın tam 40 Gbps veri transfer desteğinde bulunacağını biliyoruz. Bununla beraber USB 3.2'nin 2 katı, USB 3.1'in 4 katı ve USB 3.0'ın ise 8 katı daha yüksek performans sunması beklenen USB 4.0'ın geriye uyumluluk konusunda ise elinin çok açık olmayacağı düşünülüyor.
Ortaya çıkan sızıntılara göre USB 4.0, yalnızca USB 3.2'ye destek verecek. Buna karşın listede diğer USB standartları yer almıyor. Eski tip bağlantı noktalarını kullanan çevre birimleriniz varsa, muhtemelen bir adaptöre ihtiyaç duyulacak.
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