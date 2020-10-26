Tesla'nın 30.000 Adet Model S ve Model X Aracı İçin Geri Çağırmak Kararı

Çin'in Pazar Düzenlemesi için Devlet Yönetimi (SAMR) tarafından yapılan duyuruya göre Tesla, ülkedeki ithal edilen Model S ve Model X araçlarının 30.000 adedini iki süspansiyon problemi sebebiyle geri çağıracak. Bu durum, 17 Eylül 2013 ve 15 Ocak 2018 tarihleri arasında üretilmiş araçları ilgilendiriyor.
SAMR'nin söylediğine göre bu dönemde üretilen araçlar genel olarak iki süspansiyon probleminden birine sahip. Ancak bazılarının her iki probleme de sahip olmaları mümkün. Tesla, bu sorunları onarmak için süspansiyon sistemindeki bazı parçaları değiştirecek ve bu değişim ücretsiz yapılacak.
SAMR, Tesla'nın sol ve sağ ön süspansiyonların arka bağlantılarını ve sol ve sağ arka süspansiyonların üst bağlantılarını değiştirmesini istiyor. CNBC'nin söylediğine göre ABD'de NHTSA da süspansiyon şikayetleri belirtmişti ancak Musk, NHTSA'ya yapılan şikayetlerin sahte olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu.
Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Başkan Trump'ın Çin ile ticaret savaşını bir üst seviyeye çıkartması ile beraber Tesla, Şangay'da bir fabrika kurma kararı almış ve 2019'un sonunda araç satmaya başlamıştı. Her ne kadar Trump üretimi ABD'ye geri getirmeye çalışsa da, Tesla şu anda Çin fabrikasından, aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre'nin de bulunduğu 10'dan fazla Avrupa ülkesine Model 3 araçlarını ihraç etmeye başladı.
Tesla'nın üretimi Çin'e taşıma kararı ile beraber ticaret savaşının her iki tarafının uyguladığı ciddi vergilerden kaçınma yönteminin pek sıradan olduğu söylenemez. Aralarında Apple, Google, HP ve Dell'in de bulunduğu pek çok teknoloji firması üretimlerini diğer Asya ülkelerine taşımaya karar vermişti. Ancak Tesla'nın kararının arkasında yatan sebep, Çin'in Dünya'nın en büyük elektrikli araç piyasası olmasından kaynaklanıyor.
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