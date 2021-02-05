Intel, Uzun Süredir İlk Defa AMD'den Pazar Payı Çalmayı Başardı

Yeni bir rapora göre Intel, son yıllarda AMD'ye kaptırdığı işlemci pazar payını 2020'nin son çeyreğinde rakibinden geri almayı başardı. Üstelik bu durum sadece dizüstü bilgisayarlar için mobil CPU'lar konusunda değil, aynı zamanda masaüstünde de gerçekleşti. Mercury Research, AMD'nin Intel'e karşı pazar payı kaybetmiş olmasına rağmen, satışlardaki artıştan kaynaklanan büyük bir büyüme yaşadığını da söylüyor. Yani AMD, 2020'nin 4. çeyreği için bilgisayar işlemci pazarında yine güçlü bir konumda.
Mercury Research'e göre, x86 CPU pazarı dördüncü çeyrekte %20,1 gibi büyük bir büyüme yakaladı. AMD'nin masaüstü işlemcilerde pazar payı ise %19,3'e düştü. Bu oran, bir önceki çeyrekte %20.1 seviyesindeydi. Yıl bazında bakıldığında ise durum kötü görünmüyor: AMD'nin 2019'un son çeyreğinde pazar payı %18,3 olduğu için, AMD hala büyümüş görünüyor.
Performans ve gelirler açısından AMD tarafından bir problem bulunmuyor. Ancak asıl önemli olan, Intel'in masaüstü işlemcilerde son üç yıldan beri ilk defa bir artış yakalamış olması.
Peki bu neden oldu? Teoriye göre, AMD'nin Ryzen 5000 işlemcilerinin iyi karşılanmış olmasına rağmen yaşadığı stok sorunları, başarısını gölgeledi. Ryzen 3000 serisinin bir kısmı, özellikle 3300X ve 3100 tedarik sorunları yaşadı. Bu işlemciler şu anda eBay'de oldukça şişkin fiyatlarla satılıyor.
Intel aynı zamanda laptop pazarında da pazar payını artırdı, ancak burası zaten Intel'in domine ettiği bir alan olduğu için, bu artış büyük bir sürpriz değil. AMD geçen ay CES 2021'de güçlü yeni Ryzen 5000 mobil CPU'larını tanıtmıştı, ancak bu işlemcilerin dizüstü bilgisayarlarda anlamlı miktarlarda görünmesi muhtemelen biraz zaman alacak.
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