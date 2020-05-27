Intel ve AMD'ye Çin'den Rakip Geldi: Montage Technology ve CPU'su Jintide

Çin, bilgisayarlarında kullanılmak üzere, Intel ve AMD'ye, daha doğrusu bu iki devin işlemcilerine önemli bir rakip üretme düşüncesinde. İşte Montage Technology'nin Jintide işlemcisi ve sundukları.