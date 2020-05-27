Intel ve AMD'ye Çin'den Rakip Geldi: Montage Technology ve CPU'su Jintide

Çin, bilgisayarlarında kullanılmak üzere, Intel ve AMD'ye, daha doğrusu bu iki devin işlemcilerine önemli bir rakip üretme düşüncesinde. İşte Montage Technology'nin Jintide işlemcisi ve sundukları.

  • Ercan Uğurlu
Çin, Intel ve AMD'ye Önemli Bir Rakip Hazırlığında

Genel merkezi Çin'de bulunan Çinli bir şirket olan Montage Technology, 2004 yılında kurulmul ve zaman zaman adından global çapta söz ettiriyor. Şirket, şimdilerde bunlardan birini daha başarmış, zira oldukça dikkat çekici bir hamlede bulunmuş. Intel'in Xeon işlemcisini yeniden paketleyen şirket, adına da Jintide olarak belirlemiş.

Intel'in Skylake Xeon çekirdeklerini kullanan Jintide CPU, Çin'de veri merkezleri için üretilmiş durumda. İçeriğinde dahili güvenlik kontrol motoru bulunduran ve bu sayede hızlı IO izleme, bellek izleme ve CPU davranış kontrolü bulunduran işlemci, 2.2 GHz taban frekansa dayanıyor ve 145W-205W TDP değeri içeriyor.

Montage'in bu işlemciyi üretmekteki asıl amacı, yerel bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olmak. Özellikle Lenovo gibi Çin'in dev şirketlerinin sunucu tarafındaki çözümleri için yerelleştirilmiş bir çözüm olarak hazırlanan Jintide, büyük bir hareketin önemli halkalarından birini oluşturuyor.

Financial Times'a göre Çin, 2020'de yerli olmayan bilgisayarın yüzde 30'unu, 2021'de yüzde 50'sini ve 2022'de ise son kalan yüzde 20'sini değiştirmeyi ve yerelleştirme düşüncesinde. Bununla beraber 20 – 30 milyon arası bilgisayarın bu şekilde elimine edileceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki mevcut siyasi çıkmaz göz önünde bulundurulduğunda, Montage'in bu hareketinin ABD merkezli rakiplerin ilgisini çekeceği açık.

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