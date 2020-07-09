Intel Xe, Benchmark'larda NVIDIA GeForce MX350'yi Solladı

Intel Xe, sızan Benchmark testlerinde NVIDIA GeForce MX350'yi geride bırakmayı başarıyor. İşte sonuçlar!

  • Ercan Uğurlu
Intel Xe, NVIDIA GeForce MX350'yi Solladı!

Intel'in 11'inci nesil işlemcileri, bilindiği gibi oldukça yakın. Kod adıyla Tiger Lake olarak anılan yeni seri, geçtiğimiz CES'te bir demo ile gösterilmişti. Daha düşük güç tüketimi daha yüksek frekans hızları ile dikkat çekecek olan yeni aile, Intel'in Xe olarak da bilinen Gen12 GPU'sunu da içerecek.

Intel'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar hakkında pek çok sızıntı ve paylaşımın yapıldığı Xe ekran kartı, bir kez daha sızdı. @_rogame tarafından paylaşılan habere göre Intel Xe, alınan Benchmark test sonuçlarında NVIDIA GeForce MX350'yi geride bırakmayı başarıyor.

NVIDIA'nın MX serisine aşinasınızdır. Özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan bu ekran kartları, entegre grafik birimlerinden daha yüksek performans göstermesiyle casual oyuncular için önemli oluyor. Intel, bu segmenti yeni ekran kartı ailesi ile kendine ilk durak olarak görürken,  yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda Intel işlemcinin yanına da önemli bir eküri yerleştirmiş olacak.

Geekbench'te yapılan testte, Intel Xe'nin yer aldığı Lenovo 82CU kod adlı bilgisayarda 59 bin 845 OpenGL puanı toplanırken, GeForce MX350'li Lenovo 81YL modelinde ise 59 bin 828 puan sonuca ulaşılmış. Evet, aradaki fark çok değil, ancak Intel'in NVIDIA'yı bu alanda geçmesi önemli.

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