Yeni Instagram İşlevi "Yorum Sabitleme" Herkese Açıldı

Instagram, geçtiğimiz aylarda gönderilerinize gelen belirli yorumları öne çıkarmaya yönelik bir işlevi denediğini göstermişti. Bugün bu işlev, herkese sunulmaya başlandı.
Instagram gönderinize gelen bir yorumu en üste sabitlemek için bu yorumu yana doğru sürükleyin. Bunu yaptığınızda karşınıza birkaç seçenek geliyor. Seçenekler arasındaki iğne simgesine dokunarak yorumu tüm yorumların üstünde sabitleyebilirsiniz.
Sosyal platform, üzerindeki konuşmaları sağlıklı bir hale getirmek için bir süredir girişimlerde bulunuyor. Bu yeni işlev de bu girişimlerin bir parçası. Firma Haziran 2017'de yapay zeka destekli bir istenmeyen mesaj algılama aracı sunmuştu. Yeni işlevin profilinizdeki olumlu etkileşimleri ne kadar destekleyeceğini veya siber zorbalığı ne kadar uzaklaştıracağını ise zaman gösterecek.
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