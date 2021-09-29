Intel'in Yeni Arc Ekran Kartı Serisinin İsimleri Belli Oldu!

Intel, düzenlenen Architecture Day 2021 etkinliğinde merakla beklenen Arc harici ekran kartı serisi hakkında bilgi paylaştı. Şirket, yol haritasını açıklarken, "Alchemist" olarak isimlendirilen ilk nesil Arc GPU'larının mimari yapısını da detaylandırdı.
Şirketin gelecek ekran kartlarının kendi iç yönetimi için hazırladığı kullanım kılavuzu da sızdırıldı. Yeni kartların Intel Arc a170, Arc a150 ve Arc A130 gibi isimlerle piyasaya çıkması beklenirken, bu isimlendirmenin AMD ve NVIDIA karşısında nispeten zayıf göründüğünü söylemek mümkün.
Sızdırılan belgeye göre şirketin 1'inci nesil ekran kartlarının "Intel Arc a-serisi grafikler" olarak lanse edileceği düşünülürken, ailede ilk etapta en az 3 ekran kartı yer alacağı tahmin ediliyor. Intel'in yeni ekran kartı serisini 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.
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