Apple'ın Yeni iPad Minilerinde Can Sıkıcı Ekran Sorunu!

Bazı yeni iPad mini müşterileri, büyük heyecanla satın aldıkları Apple'ın yeni küçük tabletinin yeni ekranından istedikleri kadar keyif alamıyor. 9to5Mac'ın haberine göre, ekranı kaydırırken ekranın bir bölümü diğerine göre daha farklı hızda kayıyor. Bu nedenle, portre görünümünde ara sıra fark edilen bir yalpalama ortaya çıkıyor. iPad'i yatay olarak kullananlar bu sorunu yaşamıyorlar ancak web sitelerini ve sosyal beslemeleri okumayı seven kullanıcıların canını sıkacak bir problem olduğu açık.
Apple henüz bu problem hakkında bir açıklama yapmadı. Sorunun yazılımdan mı yoksa donanımdan mı kaynaklandığı da bilinmiyor. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu sorun tabletin fonksiyonelliğini etkilemiyor ve yatay olarak kullanıldığında zaten ortaya çıkmıyor. Yine de, bu kadar çok para verilen bir donanımda bir problem olma olasılığı, rahatsız edici.
- iPhone 13 Tanıtıldı
- iPhone 13 mini Tanıtıldı
- iPhone 13 Pro ve Pro Max Tanıtıldı
- iPhone 13 Türkiye Fiyatları Belli Oldu
- 2021 Model Yeni iPad Tanıtıldı
- iPad mini (2021) Tanıtıldı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın