Intel, Yeni Comet Lake vPro İşlemcilerini Duyurdu

Intel, sonunda 10'uncu nesil vPro işlemci serisini duyurdu. Yeni ailede hem H serisi hem de U serisi modeller bulunuyor. Intel'in yeni işlemci ailesinden bazılarının Lenovo'nun yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarları ile HP'nin Elite Dragonfly laptop'larında da yer alacağı aslında CES 2020'de duyurulmuştu. Intel tarafından yapılan tanıtımla ise resmiyete kavuşmuş oldu.
Intel'in yeni vPro ailesindeki işlemci modelleri yüksek performans sunmakla beraber güvenlik yönünden de gelişmiş özellikler içeriyor. İşlemcileri yakından tanıyacak olursak, tepe model olarak Core i9-10885H modeşini görüyoruz. Bu işlemci 2.4 GHz taban frekansa sahip ve 8 fiziksel çekirdek, 16 izlek sahibi. Onu takiben ise yaygın kullanıma sahip Core i7'li modeller geliyor ki, bunlar arasında da i7-10875H ve i7-10850H modellerini görüyoruz. Her iki işlemci de 45W TDP değerine sahipken, 2.3 GHz ve 2.7 GHz baz frekans değerlerini içeriyorlar. Mobil tarafta yer alan bu işlemcilerin bir de masaüstü bilgisayar tarafındaki karşılıkları var.
10'uncu nesil Intel Core vPro masaüstü işlemciler'de Core i9 kategorisinde 3 yeni model yer alıyor. Tepe model i9-10900K olurken, bu işlemci 3.7 GHz taban frekans değerine sahip. Onu takip eden diğer i9-10900 ve i9-10900T işlemcileri ile beraber 10 fiziksel çekirdek ve 20 izlek sahibi olan bu işlemci ailesi gerçekten yüksek güç gereksinimi duyan kullanıcılara hitap ediyor. Core i9-10900 2.8 GHz taban frekans değerine sahip iken i9-10900T ise 1.9 GHz baz frekansa sahip.
Intel'in yeni vPro işlemci ailesinin özelliklerini yukarıdaki tablolarda daha detaylı olarak görebilirsiniz. Yeni aile ile beraber özellikle güvenlik konusunda hassasiyet gösteren Intel, olası BIOS saldırılarını da önlediğini iddia ediyor. Elbette bunu zaman gösterecek.
Bu yeni nesil platformdaki bazı geliştirilmiş özellikler şöyle:
- 3 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında tüm sistemde %40'a kadar daha yüksek performans
- 3 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında %36'ya kadar daha fazla ofis verimliliği
- 5 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında veriyi %44'e kadar daha iyi analiz etme ve görüntüleme özelliği
- Video konferanslar için en iyi Wi-Fi teknolojisi için entegre Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) bağlantı özelliği ile yoğun ortamlarda yaklaşık 3 kat daha hızlı Gigabit hızları ve gelişmiş performans
- Hızlı yanıt verme özelliği, uzun pil ömrü ve Project Athena onaylı dizüstü bilgisayarlarda anında kalınan yerden işleme devam edebilme özelliği
Güvenlik, yönetim ve operasyonel istikrar için yeni 10. Nesil Intel Core vPro işlemcilerdeki ek özellikler ise şöyle:
Daha Güvenli bir Temel ve Altyapı:
- Intel Donanım Kalkanı kötü amaçlı yazılımların saldırılarını önlemek için özellikler sunuyor. Artık, tehdit tespit özelliği ve sistem belleğinin de ötesinde kapsamlı koruma ile kritik önem taşıyan kaynakların korunmasına da yardımcı oluyor.
- Intel Güvenilir Tedarik Zinciri daha fazla gönül rahatlığı için PC bileşenlerinin izlenebilir olmasını ve orijinalliğinin denetlenmesini sağlıyor.
Modern Yaşam Döngüsü Yönetimi:
- Intel® Aktif Yönetim Teknolojisi ve and Intel® Uç Nokta Yönetim Asistanı, cihazların ister işletmenin tesisi içinde ister bulut ortamında olsun her yerden uzaktan yönetilebilmesini sağlayarak, işletmelerin destek, PC bakım ve çalışanların aksama süreleri gibi konularda hem paradan hem de zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olabiliyor.
Yeni 10. Nesil Intel Core vPro mobil ve masaüstü işlemcilerle çalışan PC'lerin önümüzdeki aylarda PC üreticileri tarafından satışa sunulması bekleniyor.
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