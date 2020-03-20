Intel İşlemciler Yeni "Snoop" Saldırısı Nedeniyle Risk Altında

Intel için sular bir türlü durulmuyor. Nanometre savaşları sürerken AMD'nin gerisinde kalan ve işleri toparlamanın pek zor olduğunu kabul eden Intel, öte yandan saldırıların da göbeğinde. Kısa bir süre önce "Take A Way" adı altında ortaya çıkan Intel'in SGX işlemcilerini hedef alan güvenlik açığından sonra bu kez de "Snoop" adı verilen bir saldırı keşfedildi. Şu an pek çok Intel işlemci bu saldırıdan etkinlenmiş durumda. Üstelik bu kez sadece SGX platformu da değil.
Intel'in Core ve Xeon hatlarından pek çok popüler Intel işlemcisi Snoop saldırılarına karşı savunmasız durumda. Peki, nedir bu Snoop saldırısı?
Snoop Saldırısı Nedir?
Snoop saldırısı, bir işlemci çekirdeğinden diğer çekirdeklere veri sızdırabilmek için çoklu önbellek seviyeleri, önbellek tutarlılığı ve veri yolu gözleme gibi CPU mekanizmalarından yararlanarak veri sızdıran yeni bir saldırı türü. Temel olarak önbellekten veri sızdıran Snoop saldırılarına karşı ise Foreshadow (L1TF) yamaları kullanılabilir durumda.
Peki, hangi Intel işlemciler Snoop saldırısından etkilendi? Intel'in resmi web sitesinden göz atabilirsiniz.
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