Intel, Yeni İşlemcisi Sapphire Rapids'i Sürpriz Bir Şekilde Erteledi!

Intel, kod adı Sapphire Rapids olarak da bilinen Xeon ölçeklenebilir işlemcisi hakkında yeni bilgiler paylaştı ama yaptığı açıklamada, yeni seri işlemcilerinin üretimini 2022 yılına ittiğini söyledi.
Sapphire Rapids CPU'lar veri merkezleri için tasarlanmış ve 10nm Enhanced SuperFin (10ESF) adı verilen rafine edilmiş 10 nanometre süreci temel alıyor. Yeni AMX komut seti ile bulut çözümlerini de güçlendirme düşüncesinde olan Intel, yeni platformla beraber yapay zeka öğrenimini hızlandırmayı planlıyor.
Sapphire Rapids'deki gelişmelerin genişliği göz önüne alındığında üretim sürümünden önceki müşterilerimiz ve ortaklarımız için dağıtım sürecini kolaylaştıracak bir süre istiyoruz diyen Xeon ve Bellek Genel Müdürü Kurumsal Başkan Yardımcısı Lisa Spelman, işlemcilerin üretiminin 2022 yılının başında başlanacağını söylüyor. 2022 yılından itibaren ise bu ürünleri pazarda görebileceğiz.
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