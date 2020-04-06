Intel'in yeni kralı Core i9-10980HK ve Yeni Core H Ailesi Tanıtıldı!

Intel, sonunda 10'uncu nesil Intel Core H serisi mobil işlemcilerini tanıttı ve hemen akabinde de bu yeni işlemci ile gelen dizüstü bilgisayar modelleri gün yüzüne çıktı. Bir süredir hakkında sızıntıları süren yeni işlemci ailesi mobil platforma masaüstü performansı sağlayacak olmasıyla dikkat çekerken, en önemli model ise ailenin tepe modeli Intel Core i9-10980HK oluyor kuşkusuz. Zira bu işlemci, daha önce de çokça bahsedildiği gibi mobil platformda 5 GHz bariyerini aşmasıyla önem arz ediyor.
Intel'in yeni Core H serisinde yer alan işlemciler şu şekilde:
- Intel Core i5-10300H: 4 çekirdek, 8 izlek " 2.5GHz temel saat " 4,5GHz maks.
- Intel Core i5-10400H: 4 çekirdek, 8 izlek " 2.6GHz temel saat " 4,6 GHz maks.
- Intel Core i7-10750H: 6 çekirdek, 12 izlek " 2.6GHz temel saat " 5,0 GHz maks.
- Intel Core i7-10850H: 6 çekirdek, 12 izlek " 2.7GHz temel saat " 5.1GHz maks.
- Intel Core i7-10875H: 8 çekirdek, 16 izlek " 2.3GHz temel saat " 5.1GHz maks.
- Intel Core i9-10980HK: 8 çekirdek, 16 izlek " 2.4GHz temel saat " 5,3 GHz maks.
Yeni nesil işlemciler dizüstü bilgisayarlara güç ve performans noktasında hayat verecek. Özellikle Intel Core i9-10980HK ile bu platformda dikkat çeken Intel, 5.3 GHz frekans ile özellikle oyunculara özel dizüstü bilgisayarlar için önem arz ediyor. Elbette bu noktada güç kadar, soğutma çözümleri ve pil performansının da önemi var.
Bir başka deyişle, yeni amiral gemisi olan Core i9 hakkında şu an merak unsuru olan noktalar soğutma çözümleri ve güç tüketimi. Yeni işlemcinin 8 çekirdekli yapısı ve yüksek performansı göz önüne alındığında, soğutma çözümü ve güç tasarrufu hakkında endişeler de ortaya çıkmış durumda. Bu değerlerin karşılığını, kuşkusuz Intel Core i9-10980HK ile donalı yeni nesil dizüstü bilgisayarı incelediğimizde söyleyebileceğiz. Ancak oldukça kaslı yapıda bir soğutma sistemine sahip olacakları ve öte yandan geniş bataryalar içerecekleri aşikar.
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