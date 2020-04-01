Intel ve AMD'ye Rakip Çıktı! İşte Canavar Gibi ThunderX3

Intel ve AMD hem son tüketici tarafında hem de iş istasyonları alanında birbirine önemli rakip şirketler. Ancak bu 2 devin rekabeti, şimdi bir başka rakip karşısında gölgede kalabilir. Zira Marvell, 3'üncü nesil Arm sunucu işlemcisi ThunderX3'ü duyurdu.
Arm sunucu ekosistemi başarılı örneklerden sonra artık ciddi bir atakta bulunarak önemli bir sunucuyu hayata geçiriyor. 2018 yılında Marvell tarafından satın alınan Cavium ile sunucu tarafında taze kan kazanan Marvell, yeni sunucu işlemcisi ThunderX3'ü duyurdu. Şirketin 3'üncü nesil işlemcisi olan ThunderX3, tam 96 çekirdek ve 384 iş parçacığı ile önemli güç takviyesi sağlıyor.
Marvell tarafından yapılan karşılaştırmalara göre ThunderX3, watt başına çok daha yüksekperformans sağlıyor. Tam yüzde 120 oranında daha yüksek performans gösteren ThunderX3, böylece AMD'nin Rome Epyc ve Intel'in Cascade Lake-SP Xeon işlemcilerini gölgede bırakacak gibi görünüyor.
Marvell'in henüz ilk duyurusunu yaptığı ThunderX3, veri merkezleri, bulut bilişim şirketleri ve sanal masaüstü hizmetleri ile web sitesi barındırma şirketleri için kullanılacak. Önümüzdeki aylarda yeni CPU ve ürün yelpazesi hakkında daha fazla bilgi sunulacağını da söyleyelim.
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