Intel, Yeni Markasını Resmen Açıkladı: Grafikler Artık Arc'tan Sorulacak!

Intel, yakın gelecekte sunulacak olan harici grafik kartlarında kullanacağı yeni markayı açıkladı...

  • Levent Öztürk
Intel yeni ürünlerini yeni Arc markasında topluyor

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