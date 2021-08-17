Intel, Yeni Markasını Resmen Açıkladı: Grafikler Artık Arc'tan Sorulacak!

Yaptığı açıklamada Intel, Xe HPG mimarisini (kod adı DG2) temel alacak olan, yakın gelecekte sunulacak yüksek kaliteli harici grafik kartının markasını açıkladı. Intel, donanım veya yazılım olarak DG2'yi temel alan tüm bu tür ürünleri yeni "Arc" markası altında adlandıracak.
Hatta. Intel'in tüm gelecek nesil bağımsız grafiklerinin de Arc kullanacak olmasından dolayı, Arc markası sadece DG2 ile sınırlı kalmayacak. Temel olarak Intel'in Arc'ı, Nvidia'nın GeForce ve AMD'nin Radeon'una (orijinal olarak ATI'ler) benzer olacak.
Yeni markalamanın yanı sıra firma, Arc ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle ilgili planlarıyla ilgili daha fazla detayı da paylaştı. Intel, ilk Arc ürünlerinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için sunulacağını söylüyor. Firmanın CES 2022 etkinliğinde birinci nesil Arc ürün gruplarını piyasaya süreceğine yönelik söylentiler de bulunuyor. Yukarıda belirtildiği gibi, bu ilk nesil ürünler Xe HPG (kod adı DG2) temelinde bulunacak. Ayrıca Intel, DG2 kod adını "Alchemist" olarak revize etmiş durumda.
Alchemist'in yanı sıra şirket, Arc grafik ürünlerinin gelecek neslinin kod adlarını açıkladı. Bunlar Battlemage (ikinci nesil), Celestial (üçüncü nesil), Druid (dördüncü nesil) olarak listelenmekte.
Yakın gelecekte sunulacak olan bu mimariler hakkında daha fazla ayrıntı muhtemelen daha sonra açıklanacak.
Intel, birinci nesil Arc veya Alchemist hakkında bir miktar açıklamada bulundu. Firma, Alchemist'in donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip olacağını bir kez daha belirtti. Ayrıca Intel'in, Nvidia'nın DLSS'si gibi kendi AI ile çalışan süper örnekleme teknolojisine sahip olacağına dair bir onaylama da yapıldı. Teknolojinin en azından firma içerisinde olarak XeSS olarak adlandırıldığı söyleniyor. Bunların yanı sıra Alchemist, DirectX 12 Ultimate API için tam desteğe sahip olacak.
Firma, önümüzdeki yıl CES'te Alchemist hakkında daha fazla bilgi verecek. Yapılan duyurunun ana odak noktası ise yeni Arc markasının oluşturulması gibi gözüküyor.
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