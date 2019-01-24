Intel, Yeni RealSense Kameralarını Tanıttı
Intel, AR ve otonom cihazları için yeni RealSense kameralarını tanıttı. Peki, bu kamera ne işe yarayacak?
- Ercan Uğurlu
Intel, bugün yaptığı tanıtımda yeni RealSense Tracking Camera T265'i tanıttı. Intel'in yeni Movidius Myriad 2 görsel işlem birimini taşıyan bu yeni kamera, özellikle otonom araçlarda, drone'larda ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılacak.
Intel'in RealSense Tracking Camera T265 kameraya yerleştirdiği yeni görsel işlem birimi ile harici sensörler gerekmeksizin eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama işlemi çift 170 derecelik görüş alanına sahip kameralardan gelen verilerle birleştirilebiliyor. Bu cihazdan özellikle GPS verisinin alınamadığı koşullarda faydalanılacak. Böylece drone veya otonom sürüşünde bulunan bir otomobil, yolunu RealSense kamera ile kolayca bulabilecek.
Intel'in RealSense Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sagi Ben Moshe'ye göre T265, mevcut Intel RealSense Derinlik Kameralarını tamamlamak ve Intel'in gelecek nesil V-SLAM (eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama) teknolojisiyle ürün geliştirmek üzere hızlı bir yol sağlamak için tasarlanmış.
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