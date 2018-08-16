Intel'in Grafik Kartı İçin İlk Tanıtım Videosu

Intel'in 2020'de gelmesi beklenen ekran kartı, yayınlanan ilk videosuyla merakınızı artıracak!

Intel'in Grafik Kartı İçin İlk Tanıtım Videosu

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