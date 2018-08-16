Intel'in Grafik Kartı İçin İlk Tanıtım Videosu
Intel'in 2020'de gelmesi beklenen ekran kartı, yayınlanan ilk videosuyla merakınızı artıracak!
Intel'in ayrı grafik kartı piyasasına tekrar girebileceği dedikoduları bir süredir yapılıyordu. Intel, bu alana giriş yapacağını iki ay önce doğrulamış ve bunun 2020'de olabileceğinin ipucunu vermişti. İşlemci devi şimdi bu adımla ilgili ilk tanıtım videosunu yayınladı.
We will set our graphics free. #SIGGRAPH2018 pic.twitter.com/vAoSe4WgZX— Intel Graphics (@IntelGraphics) 15 Ağustos 2018
Twitter'da paylaşılan videoda Intel'in grafik alanındaki önemli adımları, etkileyici bir müzik eşliğinde başlıklar halinde anlatılıyor. Videodan Intel'in ekran kartının tek slot kullanacağı ve PCIe üzerinden bağlanacağı anlaşılıyor. Intel'in 10nm işlemcilerinin 2019'da gelmesi bekleniyor ve aynı teknolojinin bu grafik kartlarında da kullanılması beklenebilir.
Kart hakkında şimdilik çok fazla şey bilmiyoruz, ancak çıkış tarihine yaklaştıkça ortaya yeni detayların çıkacağından emin olabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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