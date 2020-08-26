İnternein Çok Tartışılan Yazılımı Napster, Bir Kez Daha Geri Dönüyor

Napster'ı satın alan MelodyVR, bir zamanların popüler ve çokça tartışılan yazılımını sanal gerçeklik ile bir araya getirecek.

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Bir zamanların popüler korsan müzik indirme uygulaması (şu sırada müzik akış sitesi) Napster, 70 milyon dolar karşılığında MelodyVR tarafından RealNetworks'ten satın alındı.

MelodyVR, yaptığı açıklamada Napster'ın yardımıyla köklü bir "canlı performans ve kayıtlı müzik akışı platformu" haline gelmeyi umduğunu söyledi. Napster'ın adı, 2012'de RealNetworks'ün sahip olduğu müzik akış hizmeti Rhapsody tarafından satın alınmıştı. Rhapsody, 2016'da adını Napster olarak değiştirdi. RealNetworks sonunda şirketi kapattı ancak yüzde 84 hissesini elinde tutmaya devam etti. 2019'da ise Napster, 10,8 milyar akış sayısına ulaştı ve 113 milyon dolar gelir elde etti.

MelodyVR ise müzik ile sanal gerçekliği bir araya getirmeyi amaçlıyor. Şirketin Warner, Universal ve Sony'nin kataloglarına erişimi bulunuyor. İki firmanın bir araya gelerek evde VR tabanlı konser deneyimi sunmayı planladığı belirtiliyor.

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