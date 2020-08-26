Windows 10'a Yen Bir İşlev Daha: Yeni Disk Yönetimi İşlevi Geliyor

Microsoft'un Windows 10'un en yeni ön izleme sürümünde Ayarlar uygulamasına eklediği disk yönetimi alanı, bazı kullanıcıları pek memnun etmedi.

Windows 10'a Yeni Disk Yönetimi İşlevi

Windows 10'un en son ön izleme sürümü, işletim sisteminin Ayarlar uygulamasına yeni bir disk yönetimi bölümü ekliyor. Ayarlar > Sistem > Depolama altında ortaya çıkan Diskleri ve Birimleri Yönet ekranı, Microsoft'un blog gönderisindeki tanımlamaya göre "erişim kolaylığı önde tutularak geliştirilen modern bir deneyim" sunuyor.

Microsoft'a göre işlev, diskiniz hakkında birçok bilgiyi görüntülemek, sürücü harflerini değiştirmek, diskleri biçimlendirmek için kullanılabiliyor. Bununla birlikte yeni alanın boşluklara sahip tasarımı henüz tamamlanmamış gibi görünüyor. Bu konuda yapılan bazı eleştiriler üzerine Windows Insider takımının başındaki Brandon LeBlanc, işlevin henüz ilk aşamalarında olduğunu Twitter'da hatırlattı.

Microsoft'un yaptığı diğer değişiklikler arasında Edge'de Alt + Tab'a basarak sekme değiştirmenin en fazla beş sekmeyle kısıtlanması ve Android uygulamalarını masaüstünde gösterebilme var (şu an sadece Samsung telefonlarda).

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