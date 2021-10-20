İnternet Servis Sağlayıcılar Deco Mesh Sistemli Paketler Sunuyor

Kovid salgını nedeniyle evlerde daha güçlü bir internet bağlantısı çok önemli hale geldi. Evin her yerinden WiFi'a erişmek, çok sayıda cihaz ağa bağlandığında yavaşlama, kopma olmaması ve ağ güvenliği, salgınla birlikte pek çok evin önemli ihtiyacı oldu. Evlerdeki WiFi sorunları için en etkili çözüm ise Mesh ağ teknolojisi. Mesh teknolojili ürünlerle hem ağın kapsama alanı genişliyor, hem daha çok cihaza destek sağlanıyor, hem de aynı ağ adı ve şifre ile evin her yerinde bağlı kalarak dolaşılabiliyor. Bu nedenle son yıllarda Mesh çözümlerinin kullanımı da yaygınlaştı.
Dünya kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®, Mesh ağ teknolojisine en fazla yatırım yapan markalarda başı çekiyor. Şirketin Mesh çözümü olan Deco ailesinin hem model sayısı, hem de her geçen gün kullanıcı sayısı artıyor. Türkiye'de geçen yıl Deco satışları yüzde 600 arttı; 2021 yılında da bu artış devam ediyor.
Son dönemde İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) da abonelerine Mesh teknolojili paketler/çözümler önermeye başladılar. Millenicom ve Vodafone firmaları peş peşe Mesh çözümü olan paketlerini duyurdular. Bu paketlerde kullanıcılara internet paketiyle birlikte modemin yanı sıra evin her yerinde güçlü ve güvenli internet ağı kurmayı sağlayan Mesh ürünleri de veriliyor. Bu iki ISS'nin tercih ettiği ve abonelerine sunduğu Mesh çözümü ise TP-Link Deco ürünleri oldu. Deco Mesh çözümleriyle özel abonelik paketleri oluşturan ISS'lerin yanı sıra diğer bazı operatörler de abonelerine bayileri aracılığıyla Deco ürünlerinin satışını yapıyorlar.
Mesh WiFi teknolojisinin adı Deco oldu!
TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, tüketicilerin ve ISS'lerin Mesh çözümü olarak Deco'ları tercih etmesinin pek çok nedeni olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilkinin, ağ pazarında gücü ve güvenliği kanıtlanmış olan TP-Link'in bir çözümü olması ve kullananların olumlu yorumları, referansları olduğunu söyleyen Dinçer, "Tamamen Mesh çözümü olarak geliştirilmesi ve sürekli yeni modellerle hem tüketicilere hem ISS'lere bol model seçeneği sunulması da başka bir tercih nedeni. Ayrıca Deco Mesh sistemlerinin kurulumu ve kullanımı da son derece rahat. Android ve iOS destekli Deco uygulaması ile ürünler kolayca kurulabiliyor ve yine bu uygulamadan her tür cihaz ayarı yapılıyor, ağ izlenebiliyor. Kullanıcılar açısından önemli bir avantaj olan bu özellik aynı zamanda ISS'lerin destek hizmeti yükünü azaltmayı sağlıyor" diyor.
Deco Mesh çözümlerinin bir diğer önemli avantajı ise güçlü güvenlik özelliklerine sahip olması. Bu da sadece ağ ve cihaz güvenliğini sağlamakla kalmıyor; örneğin güçlü Ebeveyn Kontrolü özellikleri sayesinde aileler çocuklarının internette güvenliğini de denetleyebiliyorlar.
Ali Dinçer, evlerdeki WiFi sorunlarının en etkili çözümü olan Deco ürünlerine yatırımlarını sürdürdüklerini açıklıyor. Kullanıcı referanslarının gerek tüketici gerek ISS tarafında Deco'lara talebi artırdığını belirten Dinçer, ISS'lerle Deco çözümleri konusundaki çalışmalarının artarak devam edeceğini, yeni işbirliklerinin de olacağını vurguluyor.
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