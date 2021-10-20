İnternet Servis Sağlayıcılar Deco Mesh Sistemli Paketler Sunuyor

Son dönemde internet servis sağlayıcılar (ISS), abonelere Mesh WiFi teknolojili paketler önermeye başladılar. TP-Link'in güçlü ve güvenli Mesh ağ çözümü olan Deco modelleri, ISS'lerin de tercih ettiği Mesh çözümü oldu.