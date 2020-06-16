İnternete Bağlı Ev Cihazlarını Bekleyen Tehlike: Hepsi Bir Anda Durabilir

İnternete bağlı akıllı ev cihazlarının neredeyse tümü, üreticilerin önemli bir unutkanlığı nedeniyle ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilir.

Akıllı Ev Cihazları Bir Anda Durabilir

Televizyonlardan buzdolaplarına birçok akıllı ev cihazının bir güvenlik sertifikası sorunu nedeniyle çalışmayı durdurabileceği ortaya çıktı.

Uzmanlara göre binlerce internete bağlı cihaz, süresi tükenen SSL sertfikalarıyla ilgili sorun yaşayabilirler. Güvenli Soket Katmanı (SSL) protokolü, cihazlarla bağlanılan sunucu arasında şifreli veri aktarımı yapmaya olanak tanıyor. Ancak bu koruma için kullanılan SSL sertifikaları, her zaman bir bitiş tarihiyle geliyor ve görünüşe göre bazı üreticiler, bunu unutmuş.

Sorun, Roku akış cihazlarının 30 Mayıs'ta aniden çalışmaz hale gelmesiyle ortaya çıktı. Firma, bunun sertifika süresinin dolmasından kaynaklandığını kabul etti ve sorun yaşayan kullanıcılarına güncelleme yapmalarını önerdi. Bunun ardından benzer sorunlar Stripe ve Spreedly çevrimiçi ödeme platformlarında da meydana geldi.

Sorunun sadece kullanıcıların güncelleme yapmamasından kaynaklanmadığı, bazı durumlarda üreticilerin de yeni kök CA sertifikalarını dahil etmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Sorunun gelecekte hangi cihazları etkileyebileceği bilinmiyor, ancak internete bağlı cihazlarınızın güvenliği konusunda uyanık olmanızda fayda var.

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