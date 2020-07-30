İnternetin Can Sıkıcı Bildirim Sorununa Microsoft Edge Çözümü Geliyor

Microsoft, web sitelerinin bazen can sıkabilen bildirimlerini kontrol altına almanızı sağlayacak yeni işlevini, tarayıcısı Edge ile birlikte ortaya çıkardı.

Bildirim Sorununa Edge Çözümü Geliyor

Web sitelerinden gelen uyarılar bazen faydalı olsalar da, bu uyarıları bazı zamanlarda görmek istemeyebiliyoruz. Bunun farkında olan Google ve Mozilla, kendi web tarayıcılarında bildirimleri daha sessiz hale getirmek için çalışıyorlar. Şimdi ise Edge ile Microsoft, benzer bir adım attı.

Yenilenen ve artık Chrome gibi Chromium motorunu kullanan Edge'in benzer bir işlev sunması şaşırtıcı değil. Edge 84'te ortaya çıka "Sessiz uyarı istekleri" işlevi, varsayılan olarak açık geliyor. Bazı kullanıcılar, bildirimleri çevrimiçi takvim gibi önemli hizmetlerle kullandığından, bildirimleri tamamen devre dışı bırakmıyor. Bunun yerine bildirimler, adres çubuğunda bir zil simgesinin arkasına gizleniyor.

Bu sessiz bildirimler hoşunuza gitmez ise, işlevi edge://settings/content/notifications adresine giderek kapatabilirsiniz. Bu ekran açıldığında "Sessiz uyar istekleri" ayarını kapatmanız yeterli.

Rahatsız Etme Moduna Yenilik

Microsoft'un bildirimlerle ilgili değişiklikleri bununla kısıtlı değil. Windows 10'un İşlem Merkezinde görünen bildirimler, hızla birikebiliyor. Edge 85 buna engel olmak için bildirimleri 25 saniye içerisinde kapatacak. Böylece bildirimleri kaldırmakla uğraşmayacaksınız. Firma, bu değişiklikle ilgili daha fazla bilgiyi yakında paylaşacağını söylüyor.

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