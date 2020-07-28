iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Belli Olmuş Olabilir...

iPhone 12 ve Apple Watch 6'nın Apple tarafından tanıtılacağı ve erteleme söylentileri sonrasında herkesin merakla beklediği tarih, ortaya çıkmış olabilir.

iPhone 12'nin Tanıtım Tarihi Sızmış Olabilir

Yeni bir dedikoduya göre Apple, yeni iPhone 12, Apple Watch 6 ve yeni iPad'i 8 Eylül'de internet üzerinden gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtacak.

Sızıntılarıyla tanınan @ihacktu tarafından ileri sürülen tarihin beraberinde, yeni iPad'lerin ve Apple işlemcili yeni Mac'lerin 27 Ekim'de tanıtılacağı iddiası da var. 8 Eylül tarihi, firmanın daha önceki tanıtım tarihleriyle uyum gösterdiğinden doğru olabilir. iPhone 11 serisi, 10 Eylül Salı günü tanıtılmıştı ve 8 Eylül 2020 tarihi de salı gününe denk geliyor. Tarihlerin diğer kaynaklardan gelen bilgilerle de uyum içerisinde olması dikkat çekiyor.

Dedikodular doğruysa, teknoloji dünyasını heyecanlı bir eylül ayı bekliyor demektir. iPhone 12'nin eylülde tanıtılsa da, aynı ay satışa sunulmayacağına dair söylentiler var.

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