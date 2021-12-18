İnternetin En Büyük Forum Sitelerinden Reddit, Halka Açılmaya Hazırlanıyor!

Dünya'nın en popüler forum platformlarından biri olan Reddit, halka açılmaya karar verdiğini açıkladı. İçinden birçok milyoner çıkaran ünlü sosyal medya platformunun şu anki değeri 10 milyar dolar olarak hesaplanıyor, halka açıldığında bu değerin 15 milyar dolara fırlayacağı düşünülüyor.
Reddit'in günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 52 milyon. Elbette bu rakamlar Facebook, WhatsApp, Twitter gibi dev platformların kullanıcı sayısının yanından bile geçmiyor. Ancak Reddit'in sahip olduğu şey, birçok günlük alım-satımcı ve hedge fon yöneticisi için çok daha değerli. 100.000'den fazla aktif alt forumu bulunan bu platform özellikle hisse senedi yöneticilerinin ilgisini çekiyor. Örneğin WallStreetBets forumu, kendi başına GameStop hisselerinin değerinin roket gibi yükselmesine neden olmuştu.
Reddit gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde ediyor. Firma 2021'in ikinci yarısında 100 milyon dolar reklam geliri elde ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 200 artışa karşılık geliyor. Halka açılmakla beraber büyümeyi de hedefleyen Reddit, 2021'in sonunda çalışan sayısını ikiye katlayacağını açıkladı.
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