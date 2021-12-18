İnternetin En Büyük Forum Sitelerinden Reddit, Halka Açılmaya Hazırlanıyor!

İnternetin en büyük forum siteleri arasında yer alan Reddit halka açılmaya hazırlanıyor. Firmanın zaten oldukça yüksek olan değerinin, bu hamle sonrasında 15 milyar dolar olacağı düşünülüyor.

Reddit halka açılmaya hazırlanıyor

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