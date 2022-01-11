İnternetin En Büyük Ödeme Sistemi, Kendi Kripto Parasını Üretecek!

PayPal, 2020'de tüm kullanıcılara kripto para ile iş yapma seçeneği sunmuştu. Online ödeme devi, şimdi de kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. PayPal, gelecekte kendi kripto parasını da sunabileceğini açıkladı. PayPal'da kripto ve dijital para birimlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, Bloomberg'e yaptığı açıklamada çevrimiçi ödeme sağlayıcısının "bir kararlı coin keşfettiğini" doğruladı. Ayrıca şirketin işi ilerletmek için ilgili düzenleyicilerle yakın bir çalışma yürüteceğini de söyledi.
Steve Moser isimli bir programcı ise, PayPal uygulamasında "PayPal Coin" ile ilgili gizli kodlar ve resimler bulduğunu öne sürüyor. Keşfedilen bilgilere göre PayPal Coin'in arkasında ABD doları desteği olacak. PayPal logosuna benzer bir logosu da olabilir.
Moser'ın iddiaları üzerine açıklama yapan bir PayPal yetkilisi, bu kodların firmanın dijital para birimleri bölümünün düzenlemiş olduğu bir hackathon sırasında firmanın blok zinciri içinde kalmış kod parçacıkları olduğunu söyledi. Ama bu açıklamanın ne kadar ikna edici olduğu biraz şüpheli...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın