İnternette Görünen Galaxy Z Fold 4 Konsepti, Keşke Gerçek Olsa Dedirtiyor

Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda çok hızlı davranan ve arka arkaya pek çok model çıkartan Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunun Galaxy Z Fold 4 olacağını biliyoruz. Yeni telefonla ilgili bugüne kadar çok fazla şey duymadık. Ama bu durum, ortaya telefonun bir konsept videosu çıkmasını engellemedi.
Popüler bir akıllı telefon konsept tasarımcısı olan Waqar Khan'ın hazırladığı videoda Galaxy Z Fold 4'ün nasıl olabileceği net şekilde görülüyor. Hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Konsept tasarımına göre Galaxy Z Fold 4 'ün ana ekranındaki kamera, yine Galaxy Z Fold 3'te olduğu gibi panelin altına gizlenmiş durumda. Telefonun etrafındaki çerçeveler de kalın görünmezken, en önemli değişiklik ise arka kamera modülünde gözleniyor.
Galaxy Z Fold 4'ün arkasında kamera modülü yine gövdeden nispeten çıkıntı yapacak şekilde tasarlanmış, ancak bu defa kameraları bir araya toplayan bir çerçeve yok, gövde üzerinde tek tek yer alıyorlar.
Yine oldukça geniş bir ekrana sahip olan bir telefonu gösteren konseptte S Pen desteği de unutulmamış.
Elbette bunun resmi bir video olmadığını ve hayal ürünü bir cihazı gösterdiğini unutmamak lazım. Ama Galaxy Fold Z 4 böyle olursa da, herhalde kimsenin itirazı olmayacaktır.
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