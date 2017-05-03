İnternette İzinsiz Paylaşana Ceza Geliyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, internette izinsiz paylaşım yapanlarla ilgili yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı!
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yeni bir yasa taslağıyla, sanatçıların telif haklarını güvence altına almak istediklerini açıkladı. Tasarının, özellikle dijital ortamda yapılan izinsiz paylaşımların önüne geçebilmek amacıyla hazırlandığının altını çizdi.
Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'nin kurulacağını söyleyen Bakan Avcı, bu merkezin, bir savcı başkanlığında çalışacağını belirtti.
Asıl ses getiren konu ise, kuşkusuz izinsiz paylaşım yaptığı tespit edilenlere getirilecek cezalar oldu. Bakan, bu cezaları şu şekilde tanımladı: "İnternette usulsüz kullanımla ilgili maddeler var. Mesela bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor."
Peki taslak kanunlaşırsa, sistem nasıl işleyecek? Bakan Avcı, bunun da cevabını şu şekilde verdi: "İzinsiz paylaşımla ilgili bilgi ulaştığı anda biz bunu takibat altına alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Bir merkez kuruyoruz, yasa taslağımızda bu var, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi. Yani sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz ve bu merkezin başında bir savcı olacak. Münhasıran bu konularla ilgili savcılık hemen hızlıca müdahale edebilecek."
Konu halen tam olarak açık görünmese de - özellikle bahsi geçen içerikleri indirenler veya izleyenler açısından - internette çok sık yaşanan telif hakları ihlalleri için önemli değişiklikler yapılacağı kesin. Umarız, bizlerin yazılarını kendi yazıları gibi yayınlayan; daha açıkça söylemek gerekirse "çalan" telif hırsızları için de bir an önce adım atılır...
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