İnternette İzinsiz Paylaşana Ceza Geliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, internette izinsiz paylaşım yapanlarla ilgili yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı!

İzinsiz paylaşana ceza geliyor!

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