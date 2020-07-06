İnternette Yayılan Yeni Loch Ness Canavarı da Photoshop Hilesi Çıktı

İnternette bir anda yayılan yeni bir "Loch Ness canavarı" fotoğrafının arkasından, yine Photoshop hilesi çıktı.

Loch Ness Canavarı, Photoshop Hilesi Çıktı

İnternette gezinirken "Loch Ness canavarı" olduğu iddia edilen yeni bir fotoğrafa büyük ihtimalle rastlamışsınızdır. Aslı olmayan Van Gölü canavarını hatırlatan bu canavarı İskoçya'daki bir tatlı su gölünde görenler olduğu iddia ediliyor.

Resimlerde yapılan araştırmalar, canavar olduğu sanılan nesnenin bir balık olduğunu ortaya çıkardı. "Canavarı" gözlemleyen bir kişi, gördüğü şeyin bir Yayın balığı olduğunu söylüyor. İskoçya'da olmasa da, balığa Avrupa'da rastlanıyor.

Fotoğraflar üzerinde yapılan araştırmalar, balığın bir Photoshop hilesiyle fotoğrafa yerleştirildiğini söylüyor. Balık görüntüsü, 2018'de yakalanan bir balıkla eşleşiyor.

Fotoğrafın sahte olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, ölmüş bir balığın binlerce kilometre yolculuk yapmış olma ihtimali oldukça düşük.

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