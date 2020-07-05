İşte Telefonunuzu Çaldırırsanız İlk Yapmanız Gerekenlerin Listesi

Akıllı telefonlar her gün kullandığımız, e-postamızı kontrol ettiğimiz, sosyal medyaya bağlandığımız, ödemelerimizi gerçekleştirdiğimiz kıymetli cihazlara dönüştü. Onları kaybetmek canımızı hayli sıkar ve genellikle de içinde kötüye kullanılabilecek pek çok hassas bilgi vardır. Peki, telefonunuz kaybolmadan önce ve kaybolduktan sonra hangi adımları atmanız gerek?