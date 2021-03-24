İnternetteki Her 5 Saldırıdan 1'i Kimliğinizin Peşinde

Siber güvenlik her geçen gün önem kazanan bir konu haline gelirken, son trendler bulut tabanlı ve mobil odaklı tehditlerin arttığını ortaya koyuyor. Keepnet Labs'in açıkladığı 2021 kurumsal siber güvenlik trendlerine göre saldırı tiplerinde bilgisayar korsanlığını kimlik avı izliyor.

Her 5 Saldırıdan 1'i Kimliğinizin Peşinde

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