Türkiye'de Koronavirüs: Yeni Vakalar 22 Bini Geçti, Hasta Sayısı Artıyor!

Türkiye'nin Koronavirüs'le savaşında kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tabloya göre, ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 vaka sayısı 22 bini de geçerek 22.216 olarak kayıtlara geçti. Yapılan test sayısı 201.215 olurken, yeni hasta sayımız da 981 oldu. Böylece, günlük hasta sayımız da 1.000 sınırına dayanmış oluyor.
Yine 22 Mart itibarı ile, 117 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı sürede 19.494 kişi iyileşti.
Yeni verilerle birlikte karşımıza çıkan toplam sayılar şu şekilde: 3.035.338 toplam vaka, 30.178 toplam vefat, 2.844.681 toplam iyileşen.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın