Türkiye'de Koronavirüs: Yeni Vakalar 22 Bini Geçti, Hasta Sayısı Artıyor!

Türkiye'nin Koronavirüs tablosu kötüleşmeye devam ediyor. 22 Mart 2021 tarihi itibarı ile tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının sayısı 22 binin üzerine çıktı. Hasta sayısındaki artış da sürüyor.