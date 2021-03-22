Türkiye'de Koronavirüs: Yeni Vakalar 22 Bini Geçti, Hasta Sayısı Artıyor!

Türkiye'nin Koronavirüs tablosu kötüleşmeye devam ediyor. 22 Mart 2021 tarihi itibarı ile tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının sayısı 22 binin üzerine çıktı. Hasta sayısındaki artış da sürüyor.

Yeni Vakalar 22 Bini Geçti, Hasta Sayısı Artıyor!

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