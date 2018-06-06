iOS 12 Hangi iPhone'lara Gelecek?

Apple'ın yeni iOS 12'si, yeni macOS'u ve diğer güncellemeleri hangi Apple cihazlarına gelecek, hangilerine gelmeyecek? İşte tam liste...

Apple'ın Duyurduğu Güncellemeler, Bunlara Gelecek

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