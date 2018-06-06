iOS 12 Hangi iPhone'lara Gelecek?
Apple'ın yeni iOS 12'si, yeni macOS'u ve diğer güncellemeleri hangi Apple cihazlarına gelecek, hangilerine gelmeyecek? İşte tam liste...
Apple'ın yeni yazılımları iOS 12, macOS 10.14 Mojave, watchOS 5 ve tvOS 12 ile dün başlayan WWDC'de tanıştık. Peki eski bir Apple cihazınız varsa, güncellemeleri alabilecek misiniz? Cevap: Belki.
Apple'ın açıklamasına göre iOS 11'i destekleyen tüm cihazlar, iOS 12'ye güncellenecek. Yani iPhone 5S ve sonrası, iPad Air ve sonraki iPad'ler, yeni iOS'u yükleyebilecek. Altıncı nesil iPod Touch da iOS 12'den mahrum kalmayacak. Yani tüm 64-bit iOS cihazları, iOS 12 tarafından destekleniyor. tvOS 12, dördüncü nesil Apple TV'yi ve Apple TV 4K'yı destekleyecek.
Değişikliklerin en önemlisi, macOS 10.14 Mojave'de. Güncellemeyi şu Mac'ler yükleyebilecek:
- MacBook (2015 başı veya daha yenisi)
- MacBook Air (2012 ortası veya daha yenisi)
- MacBook Pro (2012 ortası veya daha yenisi)
- Mac mini (2012 sonu veya daha yenisi)
- iMac (2012 sonu veya daha yenisi)
- iMac Pro (2017)
- Mac Pro (2013 sonu, ve Metal destekli GPU'ya sahip 2010 ortası ve 2012 ortası modelleri)
Bu liste, değişikliğin geçen seneye kıyasla büyük olduğunu söylüyor. Geçen seneki listede 2009 ve 2010 modelleri bulunuyordu. Son olarak watchOS 5, sadece Watch Series 1, 2 ve 3'te desteklenecek. Yani ilk Watch desteklenmeyecek.
Zeynel A. Öztürk
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